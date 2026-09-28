Trump: İran'la çatışmayı kısa sürede bitireceğiz, sonuçlar hızlı olacak

Trump'ın oval ofisteki sözleri:

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinlikte İran'la yaşanan gerginlik ve yürütülen diplomasi hakkında konuştu. Basın mensuplarının, ABD'li yetkililerin İran savaşının sonlandırılmasına yönelik başlıkları görüşmek üzere arabulucu ülkelerden yetkililerle bir araya gelip gelmediğine dair sorusuna Trump olumlu yanıt verdi.

"Bana kalırsa öyle ya da şöyle kazanacağız. Çok hızlı olacak" ifadelerini kullanan Trump, çatışmanın yakın zamanda sonuçlanacağı ve ABD'nin bu süreçte galip geleceği iddiasını tekrarladı.

arabulucular ve savaşın sonlanmasına ilişkin iddialar:

Trump, savaşın sona ermesinin ardından petrol fiyatlarının hızla düşeceğini ve bunun enflasyon üzerinde belirleyici etkiler yaratacağını savundu. "Savaş biter bitmez neler olacağını göreceksiniz, enflasyon tamamen ortadan kalkacak" dedi.

İran'la yürütülen temaslara dair değerlendirmesinde Trump, muhataplarını sert ifadelerle tanımladı: "Onlarla muhatap oluyorum ve çılgınlar. Hiç şüphe yok. Çok çılgın insanlar ve bunu onlara her zaman söylüyorum". Ayrıca çatışmanın yol açabileceği yıkımın boyutuna dikkat çekerken "Eğer bir kargaşa görmek istiyorsanız, bir şehri nükleer silahla yerle bir etmelerine izin verin" şeklinde konuştu.

ticaret gerilimi ve İngiltere'deki şüpheliler:

Trump, Kanada ile süregelen ticaret krizine ilişkin olarak Ottawa'nın ABD ile bir anlaşma yapmak istediğini öne sürdü. "Kanada bizimle bir anlaşma yapmak istiyor. Sürekli bizi arıyorlar" dedi ve birkaç hafta içinde gümrük tarifeleri konusunda geri adım atılacağını iddia etti. Konuşmasında espri kabilinden Ontario Gölü'ne atıf yaparak "Şu an Ontario Gölü'nün adı bile Amerika Gölü" ifadesini kullandığını söyledi.

İngiltere'de, ABD tarafından kullanılan RAF Fairford Hava Üssü'ne yönelik saldırı planladıkları iddiasıyla gözaltına alınıp kefaletle serbest bırakılan beş şüpheliye dair Trump, yetkililerin kararına şaşırdığını belirtti: "Ben olsam onları serbest bırakmazdım. Bizimle çok yakın iş birliği yürüttüler. Onlar hakkında her şeyi biliyoruz. Onları serbest bırakmazdık".

Şüphelilerin arkasında İran veya başka bir aktörün olup olmadığına ilişkin sorulara Trump, konu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olduğunu öne sürerek "Cevabı biliyorum, çok detaylı bilgi verebilirim ama söylemeyi tercih etmem" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran savaşını yakın zamanda kazacağını savunarak, "Bana kalırsa öyle ya da böyle kazanacağız. Çok hızlı olacak" dedi. ABD'li yetkililer ise, İran savaşının sonlandırılmasına yönelik başlıkları görüşmek üzere arabulucu ülkelerin yetkilileriyle bir araya geldi.