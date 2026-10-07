Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez bir araya geldi

Caravanport Antalya ve Hobbyport Akdeniz kapılarını açtı

Karavan, kamp, tiny house, deniz araçları, motosiklet, otomotiv ve outdoor sektörlerini bir araya getiren 3’üncü Caravanport Antalya ve Hobbyport Akdeniz Fuarı, ANFAŞ Fuar Merkezinde ziyaretçilere açıldı. Açılış kurdelesini JOJO Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Işım ile Antalya Kamp Karavan Derneği Başkanı Kemal Atay birlikte kesti.

Organizasyon bu yıl da geniş ürün yelpazesi ve katılımcı profiliyle dikkat çekiyor; fuara 60’ın üzerinde firma ve 80 marka katıldı. Geçen yıl yaklaşık 40 bin ziyaretçi ağırlayan organizasyon, sektör profesyonelleriyle tüketicileri bir araya getirerek yeni ticari ilişkilerin kurulmasını hedefliyor.

Sergilenen ürünler ve katılımcı profili:

Fuarda motokaravan, çekme karavan, karavan yan sanayi ürünleri, tiny house ve modüler evler başta olmak üzere kamp donanımları, outdoor giyim ve ekipmanları, arazi araçları, otomobiller, motosikletler ve tekneler sergileniyor. Ayrıca avcılık ve balıkçılık malzemeleri ile doğa ve su sporlarına yönelik ürünler de fuarın kapsamı içinde yer alıyor.

Caravanport Antalya, yeni model ve teknolojilerin tanıtıldığı bir platform olmasının yanı sıra üretici, distribütör, satıcı ve tüketicileri bir araya getirerek sektörel iş birliklerine zemin hazırlıyor. Hobbyport Akdeniz ise kamp, outdoor, spor ve farklı hobi alanlarını aynı çatı altında toplayarak ziyaretçilere aktif yaşam kültürünü yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Sektör için ticari fırsatlar ve Antalya avantajı:

JOJO Fuarcılık Genel Müdürü Hakan Görkem Işım, üçüncü kez düzenlenen organizasyonun Antalya ve Akdeniz Bölgesi açısından önemli bir ticari buluşma olduğunu vurguladı. Işım, karavan, kamp, outdoor ve tiny house gibi alanların her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaştığını, fuarın üreticiler, markalar ve sektör profesyonelleri arasında yeni iş birliklerine katkı sağlamasının beklendiğini belirtti.

Işım, Antalya'nın turizm gücü, doğal güzellikleri, iklimi ve doğa turizmine elverişli yapısının sektör için önemli avantaj sunduğunu ifade etti ve şehrin bu alanlarda buluşma noktası olma hedefini yineledi.

Caravanport Antalya ve Hobbyport Akdeniz Fuarı, program takvimine göre 7-11 Ekim tarihleri arasında planlandı; ziyaretçiler fuarı 7-10 Ekim tarihlerinde gezme imkânı buluyor. Beş gün sürecek organizasyon, hem tüketicilere hem de sektör temsilcilerine yeni ürün ve teknolojileri doğrudan görme fırsatı sunuyor.

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