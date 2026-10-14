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Huzurevinde kutuda ne var etkinliğiyle duyular ve zihin canlandırıldı

Eskişehir Halis Toprak Huzurevi'nde düzenlenen kutuda ne var etkinliği, dokunma duyusunu kullanarak hafıza, dikkat ve sosyal etkileşimi güçlendirdi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 17:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Huzurevinde kutuda ne var etkinliğiyle duyular ve zihin canlandırıldı

Eskişehir huzurevinde zihin ve duyulara yönelik etkinlik gerçekleştirildi

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hizmet alan yaşlı bireylerin duyusal algılarını ve bilişsel becerilerini desteklemek amacıyla 'Kutuda Ne Var?' adlı etkinlik düzenlendi. Program, katılımcıların hem bireysel hem de grup içinde etkileşimlerini artırmayı hedefleyen uygulamalar içerecek şekilde tasarlandı.

Uygulama nasıl yapıldı:

Etkinlik kapsamında özel olarak hazırlanmış kutuların içine farklı dokularda ve şekillerde nesneler yerleştirildi. Katılımcılar, nesneleri görmeden yalnızca dokunma duyularını kullanarak ne olduklarını tahmin etmeye çalıştı. Bu yöntemle yaşlıların dokunsal algı, dikkat, odaklanma ve problem çözme becerileri üzerinde çalışma imkanı sağlandı.

Katılımcı tepkileri ve hedeflenen kazanımlar:

Program, el ve parmak hareketlerinin aktif kullanımını teşvik ederek ince motor becerilerin korunmasına katkıda bulundu. Etkinlikle amaçlanan diğer kazanımlar arasında katılımcıların hafıza ve akıl yürütme yeteneklerinin desteklenmesi, özgüvenlerinin güçlendirilmesi ve sosyal etkileşimlerinin artırılması yer aldı. Grup çalışması formatı, sakinlerin birbirleriyle iletişim kurmalarını ve ortak deneyimlerden keyif almalarını sağladı.

Uygulamaya aktif katılım gösteren huzurevi sakinleri, etkinliği renkli ve eğlenceli bulduklarını belirtti. Program, yaşlı bakım merkezindeki rehabilitasyon ve bakım hizmetlerinin günlük yaşama entegre edilen pratik örneklerinden biri olarak olumlu geri bildirim aldı.

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HALİS TOPRAK HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE...

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HALİS TOPRAK HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDE HİZMET ALAN YAŞLI BİREYLERİN DUYUSAL ALGILARINI VE BİLİŞSEL BECERİLERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA "KUTUDA NE VAR?" ADLI ETKİNLİK DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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