Denetimin kapsamı:

Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla kent genelinde huzur ve güven denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında 630 şahıs ve 178 araç sorgulanırken, toplam 35 umuma açık işletme kontrol edildi.

Uygulanan işlemler:

Ekipler kimlik ve araç sorgulamaları yaptı; mekan kontrolleri gerçekleştirildi ve tespit edilen ihlallerde yasal işlemler uygulandı.

Trafik kurallarını ihlal eden 4 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin amacı:

Gerçekleştirilen kontrollerin temel hedefi, kamu düzenini korumak ve vatandaşların güvenlik beklentisini karşılamaktır.

TUNCELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE KENT GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR DENETİMLERİNDE 630 ŞAHIS VE 178 ARAÇ SORGULANIRKEN, 35 UMUMA AÇIK İŞLETME KONTROL EDİLDİ.