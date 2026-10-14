Turgutlu'dan birlik vurgusu: Türkiye-Azerbaycan kardeşliği tartışmaların ötesinde

Turgutlu'dan kardeşlik mesajı

Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şube Başkanı Ünal Kağba, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağların günlük siyasi çekişmelerin çok ötesinde olduğunu belirterek birlik çağrısı yaptı. Kağba, tartışmaların iki ülke arasındaki köklü kültürel ve tarihsel yakınlığı zedeleyemeyeceğini söyledi.

ortak değerler ve sorumluluk:

Kağba konuşmasında Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak tarih, kültür ve ülküler etrafında birleştiğini, farklılıkların ayrışma yerine kardeşliği güçlendirme sorumluluğuna dönüşmesi gerektiğini vurguladı. İnançlara, kültürel değerlere ve insan onuruna saygının güçlü toplum olmanın temel taşları olduğunu ifade etti.

nifaka karşı uyarı:

Dernek başkanı, araya fitne sokmak isteyenlerin hedeflerine ulaşamayacağını söyleyerek şu ifadeleri paylaştı: "Türkiye ile Azerbaycan arasına nifak sokmak isteyen hiçbir anlayış amacına ulaşamayacaktır. Bizim yolumuz birlik, gücümüz kardeşlik, ülkümüz ortak geleceğimizdir." Kağba açıklamasını ayrıca "Bir millet, iki devlet; tek yürek, tek ülkü. Yaşasın Türk dünyasının birliği. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği" sözleriyle sonlandırdı.

Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi, iki ülke arasındaki ilişkilere sahip çıkma ve kardeşlik bağlarını canlı tutma taahhüdünü yinelerken, toplum içinde saygı ve birlik vurgusunu ön plana çıkarıyor.

AZERBAYCAN’DAKİ BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPAN AZERBAYCAN KÜLTÜR DERNEĞİ TURGUTLU ŞUBE BAŞKANI ÜNAL KAĞBA, İKİ ÜLKE ARASINDAKİ KARDEŞLİK BAĞLARININ GÜNLÜK SİYASİ TARTIŞMALARIN ÖTESİNDE OLDUĞUNU BELİRTEREK BİRLİK MESAJI VERDİ.