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Ömrünü öğrencilerine adayan öğretmen Serkan Budak son yolculuğuna uğurlanıyor

Bursa Yıldırım'daki 45 yaşındaki sınıf öğretmeni Serkan Budak, akciğer kanseri tedavisi sonrası vefat etti; cenazesi 14 Ekim'de Çorum'da toprağa verilecek.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ömrünü öğrencilerine adayan öğretmen Serkan Budak son yolculuğuna uğurlanıyor

Bursa'da sınıf öğretmeni yaşamını yitirdi

Serkan Budak, Yıldırım ilçesindeki Şehit Piyade Onbaşı İlkokulu'nda görev yapan 45 yaşındaki 1/D sınıfı öğretmeniydi. Bir süredir devam eden akciğer kanseri tedavisi sonrasında hayatını kaybetti. Mesleğine olan sevgisi, güler yüzü ve öğrencileriyle kurduğu bağla tanınan Budak'ın vefatı, görev yaptığı okulda ve eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

okul yönetiminin mesajı:

Okul yönetimi, değerli bir öğretmeni ve çalışma arkadaşlarını zamansız kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Yapılan paylaşımda, aileye, meslektaşlarına, öğrencilerine ve tüm eğitim camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.

cenaze bilgileri:

Budak'ın cenazesinin 14 Ekim Çarşamba günü, Çorum Akşemsettin Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Ulumezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Okul yönetimi ve meslektaşları, Budak'ın öğrencilerine adadığı ömrü ve eğitimdeki özverili yaklaşımını anarken, sevenleri ve çalışma arkadaşları yas sürecinde destek sağlayacaklarını duyurdu.

BURSA’DA GÖREV YAPAN 45 YAŞINDAKİ SINIF ÖĞRETMENİ SERKAN BUDAK’TAN ACI HABER GELDİ. YILDIRIM...

BURSA’DA GÖREV YAPAN 45 YAŞINDAKİ SINIF ÖĞRETMENİ SERKAN BUDAK’TAN ACI HABER GELDİ. YILDIRIM İLÇESİNDEKİ ŞEHİT PİYADE ONBAŞI İLKOKULU’NDA GÖREV YAPAN VE 1/D SINIFININ ÖĞRETMENİ OLAN BUDAK, AKCİĞER KANSERİ NEDENİYLE BİR SÜREDİR DEVAM EDEN TEDAVİSİNİN ARDINDAN YAŞAMINI YİTİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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