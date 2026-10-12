Turhal'da su arzını güvence altına alan pompa ve hat yenilemesi

turhal'da içme suyu altyapısı güçlendiriliyor:

Turhal Belediyesi, ilçenin ana su kaynaklarından biri olan Kız Kayası Su Deposu'nda kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. Depodaki dört büyük su pompası, elektrik panoları ve su yönetim sistemleri yenilenerek sisteme daha güçlü ve verimli bir merkez kazandırıldı.

1983'te kurulan mevcut tesisin pompa arızaları ve yedek parça teminindeki güçlükler nedeniyle zaman zaman su kesintilerine ve kayıplara yol açtığı belirtiliyor. Yapılan yenileme ile suyun şebekeye daha düzenli ve ekonomik biçimde aktarılması hedefleniyor. Belediye, eski pompaları yedekte tutarak olası arızalara karşı önlem alıyor.

yeni kuyular ve istinat duvarı planı:

Başkan Mehmet Erdem Ural, yenileme çalışmalarını yıl başında planladıklarını ancak afet süreçleri nedeniyle ihaleleri ertelemek zorunda kaldıklarını açıkladı. Ural, şu an sondajları devam eden dört yeni kuyu'ya dalgıç pompaları takıldığında çevre düzenlemesi ve güçlendirme duvarlarının tamamlanacağını söyledi. Belediye, depo etrafına inşa edilecek istinat duvarıyla alanı koruyarak bulaş riskini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Ural, geçen yıl buranın afet açısından en çok kaygı yaratan yerlerden biri olduğunu belirterek projenin önceliğini vurguladı. Yeni düzenlemelerle depodan dağıtıma kadar olan hattın dayanıklılığının artacağı ve acil durumlara müdahalenin kolaylaşacağı ifade edildi.

şebeke yenilemesi ve asbestli boruların değişimi:

Belediye, şehir içi su şebekesindeki yenileme çalışmalarını da sürdürerek asbestli boruların belirlenen takvim doğrultusunda değiştirilmesini sağlıyor. Ural, Ray Mahallesi'ndeki uygulamayı örnek göstererek, eski hatlardaki arızaların azalmasının günlük yaşamı doğrudan rahatlattığını aktardı.

Ray Mahallesi'ndeki çalışmanın tamamlanmasının ardından bölgedeki arızaların ortadan kalktığını belirten Ural, "Ray Mahallesi'ndeki asbestli borulardan dolayı her gün ortalama 7 patlağımız oluyordu. Oradaki işimiz biteli bir sene oldu ve hiç patlağımız olmadı" dedi. Bu sayede asfalt zararlarının ve vatandaş mağduriyetinin azaldığına dikkat çekildi.

Belediye yetkilileri, depo sistemlerinin yenilenmesi, yeni sondaj kuyularının devreye alınması ve şebeke hatlarının değiştirilmesiyle ilçedeki içme suyu arzını güçlendirmeyi ve su kesintilerini azaltmayı amaçladıklarını belirtti. Ural ayrıca, "Biz birinci vazifemizin su olduğunun farkındayız" ifadelerini kullanarak su hizmetlerindeki önceliği vurguladı.

Yapılan müdahalelerin kısa ve orta vadede arıza sıklığını düşürmesi, dağıtım verimliliğini artırması ve ekonomik kayıpları azaltması bekleniyor. Eski ekipmanların yedekte tutulması ise olası aksaklıklara karşı güvence sağlıyor.

TURHAL İLÇESİNDE, İÇME SUYU ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA KIZ KAYASI SU DEPOSU'NDAKİ 4 BÜYÜK SU POMPASI, ELEKTRİK PANOLARI VE SU YÖNETİM SİSTEMLERİ YENİLENDİ.