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Türk ve Polonya genelkurmay başkanları Ankara'da buluştu

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetli Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula'yı Genelkurmay'da törenle karşıladı ve ikili görüşme yaptı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Türk ve Polonya genelkurmay başkanları Ankara'da buluştu

resmi karşılama ve tören

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye'ye resmi davetlisi olarak gelen Polonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula'yı Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

törenin akışı:

Tören sırasında Orgeneral Kukula, tören kıtasını selamladı. Ardından askeri bando iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı ve resmi karşılama fotoğrafı çekildi. Bu protokol uygulamaları, ziyaretin resmiyetini ve iki ülke orduları arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı.

ikili görüşme:

Fotoğraf çekimiyle son bulan törenin ardından Bayraktaroğlu ile Kukula, Genelkurmay Başkanlığı'nda ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, iki ülke askeri yetkilileri arasında doğrudan iletişim ve iş birliği imkanlarını değerlendirmek üzere planlandı.

Resmi ziyaret kapsamında yapılan tören ve görüşme, Türkiye ile Polonya arasında savunma alanındaki görüş alışverişinin sürdürülmesine işaret etti.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, POLONYA CUMHURİYETİ GENELKURMAY BAŞKANI...

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, POLONYA CUMHURİYETİ GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL WİESLAW KUKULA İLE BİR ARAYA GELDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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