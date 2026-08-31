Kızıltepe'de maskeli saldırı: genç birkaç saniyede telefonunu kaybetti

Kızıltepe'de maskeli saldırı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olayda, maskeli bir şahıs genç bir kişinin cep telefonunu alarak hızla uzaklaştı. Olayın kısa sürede gerçekleşmesi çevrede paniğe yol açtı.

olayın detayları:

İddiaya göre, Mezopotamya Mahallesi 387. Sokak üzerinde evinin önünde oturan genç telefonuyla ilgilenirken yanına yaklaşan maskeli şüpheli, gencin elindeki telefonu kapıp kaçtı. Olayın saniyeler içinde yaşanması, çevrede bulunanların kısa süreli korku ve telaş yaşamasına neden oldu.

polis müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, soruşturmanın devam ettiği ve şüphelinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE MASKE TAKAN BİR KİŞİ, EVİNİN ÖNÜNDE OTURAN GENCİN TELEFONUNU KAPARAK KAÇTI.