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İzmir'de komando unsurlarıyla deniz hücum harekatı eğitimi yapıldı

MSB, Ege Ordusu İstihkâm Savaş Tabur ile 19. ve 7. Komando Tugayı unsurlarının katılımıyla İzmir'de deniz hücum harekatı eğitiminin yapıldığını duyurdu.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 17:10

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

İzmir'de komando unsurlarıyla deniz hücum harekatı eğitimi yapıldı

Eğitimin detayları:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Menteş/İzmir'de Deniz Hücum Harekatı Eğitimi yapıldığını bildirdi. Açıklamada, eğitime Ege Ordusu İstihkâm Savaş Tabur Komutanlığı, 19’uncu Komando Tugay Komutanlığı ve 7’nci Komando Tugay Komutanlığı unsurlarının katıldığı belirtildi.

katılan birlikler:

MSB'nin paylaşımında isimleri verilen üç ana unsurun müşterek görev aldığı aktarıldı. Açıklamada yer alan birimler, eğitim sırasında birlikte hareket eden ana unsurlar olarak vurgulandı.

amaç ve önem:

Bu tür harekat eğitimleri genellikle birliklerin hazırlık seviyelerini korumayı, unsurlar arası koordinasyonu güçlendirmeyi ve operasyonel kabiliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlar. Sahada yapılan uygulamalar, farklı birlik tiplerinin entegrasyonunu test etme fırsatı sunar.

MSB'nin paylaşımındaki ifade şu şekilde verildi: 'Menteş/İzmir. Ege Ordusu İstihkâm Savaş Tabur Komutanlığı, 19’uncu Komando Tugay Komutanlığı, 7’nci Komando Tugay Komutanlığı unsurlarının katılımıyla ‘Deniz Hücum Harekatı Eğitimi’ yapıldı.'

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İzmir’de 'Deniz Hücum Harekatı Eğitimi' gerçekleştirildi

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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