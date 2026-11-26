AP'de COP31 değerlendirmesi

Avrupa Parlamentosu'nun Strazburg kentindeki genel kurul oturumunda Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sonuçları masaya yatırıldı. Oturumun gündeminde, AB'nin zirve sonuç taslağını neden reddettiği ve uluslararası müzakerelerin bundan sonra nasıl ilerleyeceği yer aldı.

Kelly'den övgü: Türkiye'nin organizasyonu:

İrlandalı AP üyesi Sean Kelly COP31 deneyimini paylaşırken, "COP31’de Avrupa heyetinde yer aldım ve bundan gurur duydum. Şunu söylemeliyim ki, Türkler COP31 zirvesini son derece iyi organize etti. Dünyanın dört bir yanından, iklim değişikliğiyle mücadelede çok iyi çalışmalar yürüten heyetlerle pek çok verimli görüşme yaptık. Bunların arasında ABD Temsilciler Meclisi’nden gelenler de vardı. Bu olumlu bir gelişme" dedi.

Karar alma mekanizmaları ve enerji politikaları:

Almanyalı Kai Tegethoff oybirliği yerine çoğunlukla karar alınması gerektiğini savundu ve "Avrupa Konseyi’nde bir üye devlet bütün bir yasayı engelleyebiliyor. Sorun aynı, çözüm de aynı. Hem COP’ta hem Konsey’de çoğunlukla karar almak. Çünkü iklim, oybirliğini beklemeyecek" ifadelerini kullandı.

Hollandalı AP üyesi Muhammed Chahim ise AB’nin zirve taslağını reddetmesinin doğru olduğunu savundu ve bu kararın gündemdeki tartışmanın merkezinde olduğunu belirtti.

İspanyalı Raul de la Hoz Quintano Avrupa'nın iklim hedeflerinden vazgeçmemesi gerektiğini vurguladı; "Avrupa iklim hedeflerinden vazgeçmemeli ama aynı zamanda sanayisini ve ekonomisini korumak için de iddialı bir strateji geliştirmeli" dedi.

İsveçli Beatrice Timgren zirvenin sonuçsuz kalan uzun müzakerelerine işaret ederek, "Türkiye’deki iklim zirvesi sona erdi. Rekor uzunlukta müzakereler yapıldı ama ortak bir sonuç çıkmadı" değerlendirmesinde bulundu. Timgren ayrıca "Araştırmaya, yeniliğe ve nükleer enerjiye ihtiyacımız var. Enerji, dünyanın onu tercih edeceği kadar ucuz olmalı. Emisyonları gerçekten böyle azaltabiliriz" diye konuştu.

Hollandalı Sander Smit ise Avrupa'nın rekabet gücünü koruması gerektiğini belirterek, "Brüksel, daha iddialı hedefler belirlerken diğer büyük güçler peşinden gelmiyor. Karşılanabilir ve güvenli enerjiye, nükleer enerjiye, Avrupa gazına ve rekabet gücümüzü koruyabilmeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Strazburg oturumunda öne çıkan tartışma başlıkları, karar alma mekanizmalarının çoğunluk temelinde yeniden düzenlenmesi ve enerji güvenliği ile maliyetinin politikadaki belirleyiciliği oldu; bu noktalar Avrupa'nın iç politik dengeleriyle iklim stratejileri arasında süren gerilimi yansıtıyor.

İrlandalı Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Sean Kelly, "Türkler COP31 zirvesini son derece iyi organize etti. Dünyanın dört bir yanından, iklim değişikliğiyle mücadelede çok iyi çalışmalar yürüten heyetlerle pek çok verimli görüşme yaptık" dedi.