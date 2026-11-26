Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun 16. haftasında Bodrum FK ile oynayacağı karşılaşma için bu sabah tesislerinde çalışmalarını sürdürdü. Antrenman, teknik direktör Çağdaş Çavuş ve yardımcılarının yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanın içeriği:

İdman ısınma hareketleriyle başladı; futbolcular ardından pas çalışmaları yaptı. Antrenmanın ilerleyen bölümünde dar alan oyunları ve taktiksel uygulamalara ağırlık verildi. Bu düzen, maç temposuna adapte olma ve takımın oyun organizasyonunu pekiştirme amacını taşıdı.

Maç bilgileri:

Sivasspor ile Bodrum FK arasında oynanacak karşılaşma cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve ligi 16. hafta programı kapsamında yer alacak.

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG 2026-2027 SEZONUNUN 16. HAFTASINDA SAHASINDA BODRUM FK İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.