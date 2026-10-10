Tuzla 2027 bütçesini katılımcı süreçle kabul etti: kent meydanı ve ulaşım öncelikli yatırımlar

Tuzla 2027 bütçesi meclisten geçti

Tuzla Belediyesi’nin 2027 yılı bütçesi, Belediye Meclisi’nin ekim ayı ikinci birleşim birinci oturumunda oy çokluğuyla kabul edildi. Sunumunu yapan Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, hazırlık sürecinin mahalle görüşmeleri, vatandaş talepleri ve çağrı merkezi bildirimleriyle şekillendiğini vurguladı.

Bütçenin ana hatları:

Sunumda bütçe gelirlerinin 9 milyar 200 milyon TL, finansman kapsamında öngörülen borçlanmanın ise 400 milyon TL olduğu; toplam bütçe ve ödenek teklifinin 9 milyar 600 milyon TL olarak belirlendiği paylaşıldı. Bingöl, bütçenin hazırlanmasında "Bu bütçeyi biz tek başımıza belirlemedik; Tuzlalı komşularımız belirledi" sözleriyle katılımcılığı ön plana çıkardı.

Mali disipline vurgu yapan Bingöl, "Her kuruşun hesabını vereceğiz" diyerek kaynakların etkin kullanımına ilişkin taahhüdünü yineledi ve finansal karşılığı olmayan projelerle belediyeye ilave yük getirmeyeceklerini belirtti.

Afet yönetimi, sosyal destek ve dijital dönüşüm:

Sunumda afet yönetimi konusunda ilçede 117 toplanma alanı ve toplam 678 bin 442 metrekare büyüklüğünde alan tespit edildiği, 150 bin kişiye yönelik konteyner kent vaziyet planının hazırlandığı açıklandı. Ayrıca profesyonel arama kurtarma ekibinin sayısı 40 kişiden 70'e çıkarıldığı ifade edildi.

Sosyal destek uygulamaları kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere 30,8 milyon TL değerinde gıda kartı desteği sağlandığı; öğrencilere yönelik kantin ve eğitim desteklerinin sürdürülmeye devam edeceği belirtildi. Dijital dönüşüm adımları arasında D-İmar ve Tuzla Acil mobil uygulamalarının hayata geçirildiği, çevre kirliliği ve kaçak dökümlerin önlenmesi amacıyla kritik noktalara 7/24 izleme yapan kameralar yerleştirildiği aktarıldı.

Yatırımlar ve önümüzdeki dönem projeleri:

Başkan Bingöl, ilçedeki yatırımlara ilişkin planları anlatarak atıl durumda bulunan Kent Meydanı projesinin, yeşil alanları, kütüphanesi, sosyal alanları ve otoparkıyla 2028 yılında tamamlanarak hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi. Ulaşımda Yeni TOKİ konutlarını E-5'e bağlayacak yol projesinin onaylandığı; Tuzla Metrosu'nun Aydınlı, Şifa ve Mimar Sinan mahallelerine uzatılması ile Tuzla Tramvayı projeleri için ilgili kurumlarla görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan diğer projeler arasında Afet ve Lojistik Merkezi, 15 Temmuz Şehitler Kavşağı Battı-Çıktı, Akfırat Vizyon Park, stadyum, tır parkı ve Atatürk Kültür Merkezi yer alıyor.

Meclis toplantısında ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sevilen sanatçı Edis'in sahne alacağı büyük bir konser düzenleneceği duyuruldu.

TUZLA BELEDİYESİ’NİN 2027 YILI BÜTÇESİ, BELEDİYE MECLİSİ’NİN EKİM AYI İKİNCİ BİRLEŞİM BİRİNCİ OTURUMUNDA OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ. 9 MİLYAR 600 MİLYON TL OLARAK BELİRLENEN BÜTÇEYE İLİŞKİN SUNUM YAPAN TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL, "BU BÜTÇEYİ BİZ TEK BAŞIMIZA BELİRLEMEDİK; TUZLALI KOMŞULARIMIZ BELİRLEDİ" DEDİ.