Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Tuzla 2027 bütçesini katılımcı süreçle kabul etti: kent meydanı ve ulaşım öncelikli yatırımlar

Ekim meclisinde oy çokluğuyla kabul edilen 9,6 milyar TL'lik Tuzla 2027 bütçesi, katılımcılık ve şeffaflık ilkesiyle kent meydanı ve ulaşımı öne çıkarıyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 16:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Tuzla 2027 bütçesini katılımcı süreçle kabul etti: kent meydanı ve ulaşım öncelikli yatırımlar

Tuzla 2027 bütçesi meclisten geçti

Tuzla Belediyesi’nin 2027 yılı bütçesi, Belediye Meclisi’nin ekim ayı ikinci birleşim birinci oturumunda oy çokluğuyla kabul edildi. Sunumunu yapan Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, hazırlık sürecinin mahalle görüşmeleri, vatandaş talepleri ve çağrı merkezi bildirimleriyle şekillendiğini vurguladı.

Bütçenin ana hatları:

Sunumda bütçe gelirlerinin 9 milyar 200 milyon TL, finansman kapsamında öngörülen borçlanmanın ise 400 milyon TL olduğu; toplam bütçe ve ödenek teklifinin 9 milyar 600 milyon TL olarak belirlendiği paylaşıldı. Bingöl, bütçenin hazırlanmasında "Bu bütçeyi biz tek başımıza belirlemedik; Tuzlalı komşularımız belirledi" sözleriyle katılımcılığı ön plana çıkardı.

Mali disipline vurgu yapan Bingöl, "Her kuruşun hesabını vereceğiz" diyerek kaynakların etkin kullanımına ilişkin taahhüdünü yineledi ve finansal karşılığı olmayan projelerle belediyeye ilave yük getirmeyeceklerini belirtti.

Afet yönetimi, sosyal destek ve dijital dönüşüm:

Sunumda afet yönetimi konusunda ilçede 117 toplanma alanı ve toplam 678 bin 442 metrekare büyüklüğünde alan tespit edildiği, 150 bin kişiye yönelik konteyner kent vaziyet planının hazırlandığı açıklandı. Ayrıca profesyonel arama kurtarma ekibinin sayısı 40 kişiden 70'e çıkarıldığı ifade edildi.

Sosyal destek uygulamaları kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere 30,8 milyon TL değerinde gıda kartı desteği sağlandığı; öğrencilere yönelik kantin ve eğitim desteklerinin sürdürülmeye devam edeceği belirtildi. Dijital dönüşüm adımları arasında D-İmar ve Tuzla Acil mobil uygulamalarının hayata geçirildiği, çevre kirliliği ve kaçak dökümlerin önlenmesi amacıyla kritik noktalara 7/24 izleme yapan kameralar yerleştirildiği aktarıldı.

Yatırımlar ve önümüzdeki dönem projeleri:

Başkan Bingöl, ilçedeki yatırımlara ilişkin planları anlatarak atıl durumda bulunan Kent Meydanı projesinin, yeşil alanları, kütüphanesi, sosyal alanları ve otoparkıyla 2028 yılında tamamlanarak hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi. Ulaşımda Yeni TOKİ konutlarını E-5'e bağlayacak yol projesinin onaylandığı; Tuzla Metrosu'nun Aydınlı, Şifa ve Mimar Sinan mahallelerine uzatılması ile Tuzla Tramvayı projeleri için ilgili kurumlarla görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan diğer projeler arasında Afet ve Lojistik Merkezi, 15 Temmuz Şehitler Kavşağı Battı-Çıktı, Akfırat Vizyon Park, stadyum, tır parkı ve Atatürk Kültür Merkezi yer alıyor.

Meclis toplantısında ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sevilen sanatçı Edis'in sahne alacağı büyük bir konser düzenleneceği duyuruldu.

TUZLA BELEDİYESİ’NİN 2027 YILI BÜTÇESİ, BELEDİYE MECLİSİ’NİN EKİM AYI İKİNCİ BİRLEŞİM BİRİNCİ...

TUZLA BELEDİYESİ’NİN 2027 YILI BÜTÇESİ, BELEDİYE MECLİSİ’NİN EKİM AYI İKİNCİ BİRLEŞİM BİRİNCİ OTURUMUNDA OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ. 9 MİLYAR 600 MİLYON TL OLARAK BELİRLENEN BÜTÇEYE İLİŞKİN SUNUM YAPAN TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL, "BU BÜTÇEYİ BİZ TEK BAŞIMIZA BELİRLEMEDİK; TUZLALI KOMŞULARIMIZ BELİRLEDİ" DEDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Panama'da sarsıntı dalgası: büyüklük 7.7'ye revize edildi, 27 yaralı
images

sultangazi'de 5’inci 'sivas gardaşlık günleri' birlik ve kültür vurgusuyla gerçe...
images

Antalya'da kız çocukları balon ve dansla eşitlik mesajı verdi
images

Denizli iş dünyası 512 kesitli tomografiyle inme tanısında güçlü bir adım attı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aliağa Petkimspor son periyotta üstünlüğü koruyamadı: Körfez Basket 91-90 galip

Ümraniye'de ağaçların arasındaki çantadan el bombası çıktı

Ereğli'de kavşakta çarpışma: suv ve motosiklette iki yaralı

Genç pedalın gururu Nazife Tunçel Sırbistan'da gümüş madalyayla döndü

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması