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Gültepe'ye yeni nefes: otopark üstünde yeşil ve sportif yaşam alanı

Kağıthane Belediyesi, 10.881 m² alanda Gültepe Mesire Alanı'nı açtı; 353 ağaç ve 22.477 çalı ile otopark üstünde yeşil ve sportif alanlar oluşturuldu.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 17:34

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 17:38

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Gültepe'ye yeni nefes: otopark üstünde yeşil ve sportif yaşam alanı

gültepe mesire alanı projesinin kapsamı:

Kağıthane Belediyesi, Gültepe Mesire Alanı'nı düzenlenen törenle vatandaşların kullanımına sundu. Proje, Gültepe, Telsizler ve Ortabayır mahallelerinin kesişiminde yer alan Gültepe Otoparkı projesinin devamı niteliğinde hayata geçirildi ve ilçenin sosyal yaşamına katkı sağlamayı hedefliyor.

Toplam 10 bin 881 metrekarelik alanda gerçekleştirilen düzenlemede doğayla uyumlu peyzaj çalışmaları yapıldı. Alan genelinde 353 ağaç ve 22 bin 477 çalı grubu bitkisi kullanılarak yeşil doku güçlendirildi. Otopark üstünde yapılan düzenlemelerde ise 220 ağaç ve 5 bin 863 çalı grubu bitkisi dikildi.

Otopark üstüne kurulan bölümde 671 metrekare yeşil alan, 1.424 metrekare spor alanı ve 1.596 metrekare yürüyüş ve sert zemin alanı oluşturularak toplam 3 bin 691 metrekarelik alanda sosyal ve sportif kullanım amaçlı düzenlemeler tamamlandı.

başkanın mesajı ve katılımcılar:

Açılış töreninde konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilçede yaşam kalitesini yükselten projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini vurguladı. Öztekin, 10 bin kitaplık kütüphane, spor tesisleri ve otopark üstündeki düzenlemeler gibi hizmetlerin mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirildiğini belirtti ve projenin özellikle yeşil alana ihtiyaç duyan bölge için önemine dikkat çekti.

Törende AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Hoşyiğit, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Tuna, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Erkan Yıldırım, MHP Kağıthane İlçe Başkanı Şafak Taşdemir, muhtarlar, gaziler ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Başkan Öztekin'in konuşmasının ardından kurdele kesimiyle mesire alanı resmi olarak açıldı.

Kağıthane Belediyesi, bu projeyle otopark alanını sosyal yaşama dönüştürerek mahallelere yeni bir yeşil nefes kazandırdığını ve bölgede yaşayanların dinlenme, spor ve yürüyüş olanaklarını artırdığını duyurdu.

KAĞITHANE BELEDİYESİ, GÜLTEPE MESİRE ALANI’NIN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ. TÖRENDE KONUŞAN BELEDİYE...

KAĞITHANE BELEDİYESİ, GÜLTEPE MESİRE ALANI’NIN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ. TÖRENDE KONUŞAN BELEDİYE BAŞKANI MEVLÜT ÖZTEKİN, KAĞITHANE’NİN İSTANBUL’UN KALBİNDE YER ALDIĞINI VURGULADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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