Manavgat'ta orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

Manavgat'ta yangın kontrol altına alındı:
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Müdahale ekipleri ve araçları:
Yangına ilk etapta 6 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı sevk edildi. Müdahale çalışmalarına toplam 75 teknik personel ve yangın işçisi katıldı.
Soğutma ve değerlendirme çalışmaları:
Ekiplerin hem havadan hem de karadan etkin müdahalesi sonucu yangının kontrol altına alındığı, bölgede soğutma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.
ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI (ARŞİV)
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