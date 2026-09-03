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Manavgat'ta orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

Manavgat'ın Örenşehir Mahallesi'nde saat 17.30'da başlayan orman yangını, havadan ve karadan yürütülen müdahaleyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları devam ediyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 20:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Manavgat'ta orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

Manavgat'ta yangın kontrol altına alındı:

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Müdahale ekipleri ve araçları:

Yangına ilk etapta 6 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı sevk edildi. Müdahale çalışmalarına toplam 75 teknik personel ve yangın işçisi katıldı.

Soğutma ve değerlendirme çalışmaları:

Ekiplerin hem havadan hem de karadan etkin müdahalesi sonucu yangının kontrol altına alındığı, bölgede soğutma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI (ARŞİV)

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI (ARŞİV)

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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