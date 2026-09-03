Manavgat'ta orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

Manavgat'ta yangın kontrol altına alındı:

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Müdahale ekipleri ve araçları:

Yangına ilk etapta 6 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı sevk edildi. Müdahale çalışmalarına toplam 75 teknik personel ve yangın işçisi katıldı.

Soğutma ve değerlendirme çalışmaları:

Ekiplerin hem havadan hem de karadan etkin müdahalesi sonucu yangının kontrol altına alındığı, bölgede soğutma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI (ARŞİV)