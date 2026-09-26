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Üç kardeşin azmi: görme engeline rağmen üniversite kapılarını araladılar

Gaziantep'te doğuştan görme engelli üç kardeş, Engelsiz Eğitim ve Kariyer Merkezi destekleriyle YKS'yi kazanıp sosyal hizmet bölümlerine yerleşti.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 12:01

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Üç kardeşin azmi: görme engeline rağmen üniversite kapılarını araladılar

Başarıya giden yol: merkez desteği ve düzenli eğitim:

Gaziantep'te yaşayan Veli ve Emine Akçin çiftinin doğuştan görme engelli üç kızı, tüm zorluklara rağmen eğitim hedeflerinden vazgeçmedi. Üç kardeşin her birinde yüzde 90 oranında görme engeli bulunuyor. 2025 yılından itibaren Engelsiz Eğitim ve Kariyer Merkezi'nde kurslara katılan Türkan, Sibel ve Hamide Akçin; E-KPSS ve YKS hazırlık kursları, Braille alfabesi eğitimi ve Kur'an-ı Kerim dersleri aldı.

Merkez, kardeşlere sadece sınav hazırlığı sunmakla kalmadı; düzenli servis desteği, yemek imkânı ve günlük eğitim programı ile onların eğitim sürecini kolaylaştırdı. Kurs saatlerinin düzeni ve ulaşım destekleri, üç kardeşin düzenli olarak derslere katılabilmesini sağladı.

Bireysel hikâyeler:

Türkan Akçin 34 yaşında. 25 yaşına kadar okuma yazma bilmediğini belirten Türkan, sekiz yıl önce tanıştığı bir öğretmenin teşvikiyle okumaya karar verdi. Kendi sözleriyle: "Hocamız teşvik etti, bizde bu güne kadar geldik ve başardık." Braille öğrendikten sonra açık öğretim yoluyla ilkokul, ortaokul ve liseyi tamamladı. Bu yıl YKS'ye girerek Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünü kazandı ve ek tercih sonuçlarını bekliyor. Türkan, merkezin hocalarına ve sağladıkları desteğe teşekkür etti; kursların sabah 09.30'da başlayıp öğleden sonra 15.00'te sona erdiğini, servis desteği sayesinde sıkıntı yaşamadıklarını vurguladı.

Hamide Akçin 20 yaşında ve YKS sonucunda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet lisans programına yerleşti. Hamide, ilkokul ve ortaokulu GAP Görme Engelliler Ortaokulu'nda, liseyi Sekizşubat Anadolu Lisesi'nde okuduğunu anlattı. Ders çalışırken sosyal mecralardaki videoları kullandığını, önemli noktaları not ederek ilerlediğini söyledi. Merkezde Kur'an kursu ve E-KPSS hazırlığı süreçlerinin kendisine katkı sağladığını, merkezin ulaştırma ve yemek desteğinin kendi ayakları üzerinde durmalarına yardımcı olduğunu ifade etti. Hamide, "Şuan da artık üniversite öğrencisiyim" diyerek yaklaşan yola çıkışını paylaştı.

Sibel Akçin ise daha önce hiç okula gitmediğini belirtti. 2016'da başlayan Kur'an kursu ile eğitimle tanışan Sibel, Engelsiz Kariyer Merkezi'nde aldığı eğitimlerin ardından YKS'ye girip Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünü kazandı. Sibel, "Çok mutluyum" ifadeleriyle aile ve merkezin sağladığı desteğin kendisindeki etkisini özetledi.

Gelecek hedefleri ve mesaj:

Üç kardeş de üniversite eğitimini tamamlayarak meslek sahibi olmayı hedefliyor. Sosyal hizmet alanında eğitim alan kardeşlerin amaçları, hem kendi yaşamlarını güçlendirmek hem de benzer durumdaki kişilere destek olabilecek profesyoneller olarak toplumda yer almak. Aile ve merkez arasındaki iş birliği, erişilebilir eğitim ve düzenli destek sağlandığında engellerin nasıl aşılabileceğinin somut bir örneğini oluşturuyor.

Bu başarı öyküsü, eğitim fırsatlarına erişimin ve kişisel azmin birleştiğinde sonuç verdiğini gösteriyor; Türkan, Hamide ve Sibel Akçin kardeşler, üniversite kapılarını açarak hem ailelerine hem de yaşadıkları topluma umut verdiler.

SOLDAKİ TÜRKAN AKÇİN, ORTADAKİ HAMİDE AKÇİN SAĞDAKİ SİBEL AKÇİN

SOLDAKİ TÜRKAN AKÇİN, ORTADAKİ HAMİDE AKÇİN SAĞDAKİ SİBEL AKÇİN

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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