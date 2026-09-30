Ucuz araçta yüksek risk: motorda 2 buçuk milyon TL'lik kokain bulundu

operasyonun ayrıntıları:

Hatay İl Emniyeti ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen operasyonda bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan kontrollerde aracın motor kısmında zulalanmış halde 522 gram kokain ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucunun, araç sahibinin beyanıyla 200 bin TL değerindeki eski model bir otomobilde taşındığı; paketlenen maddenin piyasa değerinin ise yaklaşık 2 buçuk milyon TL olduğu belirtildi.

arama ve delil tespiti:

Polis ekipleri aracın motor bölümünde paketlenmiş halinde buldukları maddeyi, kolluk kuvvetlerinin standart olay yeri ve delil toplama prosedürlerine uygun biçimde ele aldı. Olay yerinde yapılan tespitler ve soruşturma kapsamında deliller kayıt altına alındı.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla bağlantılı olarak yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Soruşturmanın sürdüğü, yetkililerin ek işlemler için çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi.

HATAY’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 522 GRAM KOKAİN OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDA SAKLANMIŞ HALDE ELE GEÇİRİLDİ.