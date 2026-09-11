Ulukışla'da jandarma 364 gram kubar esrar ve 6 kök kenevir ele geçirdi

Ulukışla'da jandarma operasyonu

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesine bağlı Alihoca köyünde yürüttükleri çalışmanın ardından hedefe yönelik operasyon düzenledi. İkamet ve çevresindeki bağ ile bahçe alanlarında yapılan aramalar neticesinde uyuşturucu madde bulgusuna rastlandı.

arama ve ele geçirilen materyaller:

Aramalarda 364 gram kubar esrar ile 6 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Ekipler, elde edilen tüm materyallere el koyarak, delil zincirine uygun şekilde muhafaza altına aldı.

şüpheliler ve soruşturmanın seyri:

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen iki şüpheli hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde adli işlem başlatıldı. Soruşturmayı yürüten birimler, toplanan delillerin incelenmesine devam ediyor.

Jandarma yetkilileri, bölgedeki narkotik suçlarla mücadele faaliyetlerinin sürdürüleceğini ve vatandaşlardan şüpheli gördükleri durumları bildirmelerini istedi.

ULUKIŞLA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU