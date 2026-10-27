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Ulusal siber güvenlik gündemi cumhurbaşkanlığı kürsüsünde

Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı; toplantı hakkındaki gündem ve sonuçlar resmi açıklamalarla paylaşılacak.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Ulusal siber güvenlik gündemi cumhurbaşkanlığı kürsüsünde

toplantı detayları:

Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıya ilişkin resmi bilgiler ve açıklamalar, ilgili mercilerce paylaşılacaktır.

gündemin önemi:

Kurulun toplanması, ulusal siber güvenlik ve karar alma süreçlerinin takip edilmesi bakımından önem taşır. Toplantı sonrası yapılacak resmi duyurular, alınan kararların kapsamı hakkında bilgi verecektir.

SİBER GÜVENLİK KURULU, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN&#039;IN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI.

SİBER GÜVENLİK KURULU, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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