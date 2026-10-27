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Ulusal siber güvenlik gündemi Erdoğan başkanlığında masaya yatırıldı

Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı; toplantı, ulusal siber güvenlik politikasının üst düzeyde ele alınmasına işaret etti.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Emre Koç

Ulusal siber güvenlik gündemi Erdoğan başkanlığında masaya yatırıldı

Toplantının önemi:

Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı düzeyinde gerçekleştirilen oturum, siber güvenliğin devlet gündemindeki yerinin ve stratejik önceliklerin vurgulandığını gösteriyor.

Kurulun rolü:

Siber Güvenlik Kurulu, ulusal düzeyde risk değerlendirmesi, politika oluşturma sürecinin koordinasyonu ve kurumlar arası iletişimin sağlanması bakımından kilit bir platform olarak işlev görüyor. Başkanlıkta yürütülen görüşmeler, karar alma mekanizmaları ile uygulama arasındaki bağlantıyı güçlendirme potansiyeli taşıyor.

Bu tür yüksek düzeyli toplantılar, siber güvenlik yaklaşımının hem kurumsal hem de stratejik yönlerini şekillendiriyor ve kamu-özel sektör işbirliğinin güçlendirilmesine zemin hazırlıyor.

Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ın başkanlığında toplandı

Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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