Ulusal siber güvenlik gündemi Erdoğan başkanlığında masaya yatırıldı

Toplantının önemi:

Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı düzeyinde gerçekleştirilen oturum, siber güvenliğin devlet gündemindeki yerinin ve stratejik önceliklerin vurgulandığını gösteriyor.

Kurulun rolü:

Siber Güvenlik Kurulu, ulusal düzeyde risk değerlendirmesi, politika oluşturma sürecinin koordinasyonu ve kurumlar arası iletişimin sağlanması bakımından kilit bir platform olarak işlev görüyor. Başkanlıkta yürütülen görüşmeler, karar alma mekanizmaları ile uygulama arasındaki bağlantıyı güçlendirme potansiyeli taşıyor.

Bu tür yüksek düzeyli toplantılar, siber güvenlik yaklaşımının hem kurumsal hem de stratejik yönlerini şekillendiriyor ve kamu-özel sektör işbirliğinin güçlendirilmesine zemin hazırlıyor.

Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı