Ümraniye'de çatıda başlayan yangın üç gecekonduyu büyük maddi hasara uğrattı

Ümraniye'de gecekondu yangını:

Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Diyar Sokak'ta bitişik üç gecekondu, akşam saatlerinde çıkan yangınla hasar gördü. Olay, saat 19.40 civarında çatıda başlayan alevlerin hızlıca büyümesiyle başladı ve yangın kısa sürede yanındaki iki gecekonduya da sıçradı. Mahallede paniğe yol açan alevler, yapılar üzerinde ciddi maddi etki bıraktı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışırken, polis ekipleri güvenlik amacıyla sokağa giriş ve çıkışları kapattı. Olay yerine yapılan müdahale, yangının daha geniş alana yayılmasını engellemeye odaklandı.

Soruşturma ve hasar tespiti:

Yangında bitişik gecekondularda büyük çapta maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer inceleme başlattı ve hasarın boyutu tespit edilmeye çalışılıyor.

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