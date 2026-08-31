Üniversite ile sanayi omuz omuza: işletmede mesleki eğitimle uygulamalı yükseköğretim

protokol töreni ve katılımcılar:

Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Törene YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar katılırken, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da Bursa'daki imza töreninde yer aldı. Protokol, yükseköğretim programlarının sektör ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesini ve öğrencilerin uygulamalı deneyimle buluşturulmasını amaçlıyor.

işletmede mesleki eğitim (İME) modelinin yapısı:

Yeni modelde, geleneksel kısa süreli staj uygulamalarının yerine öğrencilerin eğitimlerinin bir veya iki dönemini doğrudan işletmelerde geçirebilecekleri İşletmede Mesleki Eğitim (İME) Modeli öneriliyor. Bu yaklaşım, öğrencilerin teorik bilgilerle sınırlı kalmayıp iş dünyasının günlük dinamiklerini ve gereksinimlerini bizzat yaşamalarını hedefliyor.

Modelin ilk uygulama aşamasında, ülke genelinde üretim ve sanayi kapasitesi yüksek olan Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere yedi pilot il seçildi. Proje kapsamında ilk etapta yaklaşık 120 bin öğrencinin eğitim aldığı 185 mesleki ön lisans programının dâhil edilmesi planlanıyor. Bursa özelinde ise 45 programda öğrenim gören 10 bin 545 öğrencinin 25 farklı sektörde iş deneyimi kazanması hedefleniyor.

üniversite-sektör iş birliğinin amaçları:

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar törende, yükseköğretimde yeni bir döneme girildiğini belirterek üniversiteler ile sektör arasındaki ilişkinin yeniden yapılandırılmasının önemine vurgu yaptı. Özvar, kısa süreli stajların ötesine geçilerek öğrencilerin eğitim süreçlerinin önemli bir bölümünde iş dünyası ile doğrudan temas kurmasının benimsendiğini ifade etti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, programı "nitelikli insan kaynağı için önemli bir adım" olarak değerlendirdi ve öğrencilerin eğitimleri sırasında gerçek çalışma ortamlarını deneyimlemelerinin teorik bilgi ile uygulama arasında köprü kuracağını belirtti. Hacımüftüoğlu, üniversite-sektör ilişkilerinin eğitim programlarının güncel ihtiyaçlara göre güncellenmesine yardımcı olacağına dikkat çekti.

etki, koordinasyon ve sonraki adımlar:

Projenin beklenen sonuçları arasında mezunların iş dünyasına hazırlanması, mesleki becerilerin güçlendirilmesi ve istihdam edilebilirliğin artırılması yer alıyor. Ayrıca, üniversiteler ile iş dünyası arasındaki etkileşimin yoğunlaşmasının eğitim programlarının sektöre daha yakın ve güncel hâle gelmesini sağlaması öngörülüyor.

İmza töreninin ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında gerçekleştirilen Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu Toplantısına geçildi. Toplantıda yükseköğretimdeki güncel gelişmeler, eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin meseleler ve yükseköğretimin geleceğine yönelik değerlendirmeler ele alındı. Rektör Hacımüftüoğlu, toplantının kurumlar arası istişare ve koordinasyon açısından önemine vurgu yaparak ortak akıl ile hareket etmenin Türkiye'nin yükseköğretim hedeflerine katkı sağlayacağını ifade etti.

Atatürk Üniversitesi'nin temsilcileri, Bursa'daki temasları sırasında uygulamalı eğitimin güçlendirilmesi, üniversite-sektör iş birliğinin derinleştirilmesi ve üniversitelerarası koordinasyonun artırılmasına yönelik istişareleri sürdürdü. Projenin pilot uygulama dönemindeki performansı, ilerleyen dönemde modelin yaygınlaştırılması ve eğitim programlarının sektörel ihtiyaçlara göre düzenlenmesi için belirleyici olacak.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET HACIMÜFTÜOĞLU, YÖK BAŞKANI PROF. DR. EROL ÖZVAR’IN KATILIMIYLA BURSA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN YÜKSEKÖĞRETİMDE MESLEKİ EĞİTİMİN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ PROTOKOL İMZA TÖRENİ İLE ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA KATILDI.