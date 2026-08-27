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Üriner kateter riskleri ve önlemlerine yönelik hastane içi eğitim düzenlendi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde düzenlenen eğitimde Dr. Necati Mumcu, üriner kateter kullanımı, enfeksiyonlar ve hasta güvenliği önlemlerini anlattı

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Üriner kateter riskleri ve önlemlerine yönelik hastane içi eğitim düzenlendi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde eğitim düzenlendi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi çalışanlarına yönelik düzenlenen programda, üriner kateter kullanımı ve buna bağlı enfeksiyonlar kapsamlı şekilde ele alındı. Eğitim, sağlık personelinin bilgi düzeyini güçlendirmeye yönelik olarak gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği:

Eğitim programında, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Necati Mumcu tarafından sunum yapıldı. Sunumlarda üriner kateter kullanımı ve buna bağlı gelişebilecek enfeksiyonlar hakkında sağlık çalışanlarına ayrıntılı bilgiler aktarıldı.

Hedefler ve vurgu noktaları:

Programda enfeksiyonların önlenmesi ve hasta güvenliğinin artırılmasına yönelik önlemler üzerinde duruldu; çalışanların bu konularda bilinçlendirilmesi ve uygulamada dikkat edilmesi gereken noktaların paylaşılması hedeflendi.

ELAZIĞ’DA HASTANE ÇALIŞANLARINA ÜRİNER KATETER VE ENFEKSİYONU EĞİTİMİ

ELAZIĞ’DA HASTANE ÇALIŞANLARINA ÜRİNER KATETER VE ENFEKSİYONU EĞİTİMİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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