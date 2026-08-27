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Muğla'da yaşam boyu öğrenmede kapsayıcı hedeflerle yeni yol haritası

Muğla'da toplantıda Halk Eğitimi Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüsü eğitimleri çeşitlendirilecek; aile eğitimleri ve Ebeveyn Okulu güçlendirilecek.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Muğla'da yaşam boyu öğrenmede kapsayıcı hedeflerle yeni yol haritası

İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplantısı sonuçları

Muğla genelinde hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yeni döneme ilişkin yol haritasının belirlenmesi amacıyla düzenlenen toplantı, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelinde yürütülen uygulamalar masaya yatırıldı ve mevcut programların etkinliğinin artırılmasına yönelik adımlar ele alındı.

yeni dönem planları:

Komisyonda, Halk Eğitimi Merkezleri ile Muğla Olgunlaşma Enstitüsü bünyesindeki eğitimlerin çeşitlendirilmesine karar verildi. Bu kapsamda mesleki beceri kazandırmaya yönelik kursların yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve kişisel gelişimi destekleyen programların il geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor. Amaç, eğitimlerin yaşamın her alanına dokunmasını ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak olarak açıklandı.

aile eğitimi ve ebeveyn okulu:

Gündem maddeleri arasında aile yapısının desteklenmesi öncelikli olarak yer aldı. Bu çerçevede aile eğitimleri ile Ebeveyn Okulu çalışmalarının güçlendirilmesine karar verildi. Ailelerin çocuk gelişimi, bilinçli teknoloji kullanımı ve değerler eğitimi gibi konularda rehberlik hizmetleriyle desteklenmesi planlanıyor.

Toplantı, komisyon üyeleri arasında karşılıklı görüş alışverişinin ardından, Muğla genelinde hayat boyu öğrenme imkânlarının her vatandaşa ulaştırılması vizyonunun benimsendiği vurgulanarak sona erdi.

MUĞLA&#039;DA HAYAT BOYU ÖĞRENMEDE YENİ DÖNEM: YOL HARİTASI NETLEŞTİ

MUĞLA'DA HAYAT BOYU ÖĞRENMEDE YENİ DÖNEM: YOL HARİTASI NETLEŞTİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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