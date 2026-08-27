Okulda trafik bilinci: jandarmadan öğrenci ve öğretmenlere eğitim

Develi ilçe jandarma komutanlığı'ndan okul eğitimi:
Develi İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından bir okulda düzenlenen eğitimde, okulda hazır bulunan 100 öğrenci ve 15 öğretmene trafik kuralları anlatıldı.
eğitimde işlenen başlıklar:
Seminerde emniyet kemeri kullanımı, yaya önceliği ve yaya geçidi kullanımı gibi temel trafik konularına vurgu yapıldı.
program içeriği ve dağıtılan materyaller:
Ziyaret kapsamında öğrencilere çeşitli hediyeler ve boyama kitabı dağıtıldı.
DEVELİ İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!