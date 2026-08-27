Okulda trafik bilinci: jandarmadan öğrenci ve öğretmenlere eğitim

Develi ilçe jandarma komutanlığı'ndan okul eğitimi:

Develi İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından bir okulda düzenlenen eğitimde, okulda hazır bulunan 100 öğrenci ve 15 öğretmene trafik kuralları anlatıldı.

eğitimde işlenen başlıklar:

Seminerde emniyet kemeri kullanımı, yaya önceliği ve yaya geçidi kullanımı gibi temel trafik konularına vurgu yapıldı.

program içeriği ve dağıtılan materyaller:

Ziyaret kapsamında öğrencilere çeşitli hediyeler ve boyama kitabı dağıtıldı.

DEVELİ İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ.