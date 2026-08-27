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Okulda trafik bilinci: jandarmadan öğrenci ve öğretmenlere eğitim

Develi İlçe Jandarma Komutanlığı, okulda düzenlediği eğitimde 100 öğrenci ve 15 öğretmene emniyet kemeri, yaya geçidi kullanımı ve yaya önceliğini anlattı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Okulda trafik bilinci: jandarmadan öğrenci ve öğretmenlere eğitim

Develi ilçe jandarma komutanlığı'ndan okul eğitimi:

Develi İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından bir okulda düzenlenen eğitimde, okulda hazır bulunan 100 öğrenci ve 15 öğretmene trafik kuralları anlatıldı.

eğitimde işlenen başlıklar:

Seminerde emniyet kemeri kullanımı, yaya önceliği ve yaya geçidi kullanımı gibi temel trafik konularına vurgu yapıldı.

program içeriği ve dağıtılan materyaller:

Ziyaret kapsamında öğrencilere çeşitli hediyeler ve boyama kitabı dağıtıldı.

DEVELİ İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE TRAFİK EĞİTİMİ...

DEVELİ İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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