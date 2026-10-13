Dolar 49,3581 0,00%
Euro 55,2730 +0,40%
Bist 12.250,68 +0,82%
Altın Gram 6.633,24 -0,25%
EUR/USD 1,1196 +0,31%
Brent Petrol 105,60 -0,98%
--°

Urla'da otoyol gişelerinde durdurulan araçta 34 düzensiz göçmen tespit edildi

İzmir-Çeşme otoyolu Urla gişelerinde 12 Ekim'de durdurulan araçta 34 düzensiz göçmen yakalandı; sürücü Y.K. gözaltında, göçmenler göç idaresine sevk edildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 17:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Urla'da otoyol gişelerinde durdurulan araçta 34 düzensiz göçmen tespit edildi

Olay ve müdahale:

İzmir'in Urla ilçesinde, jandarma ekipleri 12 Ekim günü İzmir-Çeşme otoyolu Urla gişeler mevkiinde denetim yaparken durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak durdurdu. Araçta yapılan aramada 34 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yakalanan göçmenler ve araç sürücüsü Y.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İşlemler ve sevk:

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü Y.K. hakkında adli işlem başlatıldı. Yakalanan göçmenler sağlık kontrolü ve kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

İZMİR&#039;İN URLA İLÇESİNDE, JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN OTOYOL GİŞELERİNDE DURDURULAN BİR ARAÇ...

İZMİR'İN URLA İLÇESİNDE, JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN OTOYOL GİŞELERİNDE DURDURULAN BİR ARAÇ İÇERİSİNDE 34 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Arnavutköy’de çatı yangını, mahalle dayanışması öne çıktı
images

Bodrum'da huzur operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, iki tutu...
images

Yenidoğan Çetesi davasında liderin savunması için duruşma ertelendi
images

Mersin'de hesap ağı kurup yatırım vaadiyle 360 kişiyi mağdur eden şebeke çökerti...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bodrum'da huzur operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, iki tutuklama

Kıbrıs gazisi Hüsnü Şengöz için Bodrum'da veda töreni

Cizre'de umut ve gurur: Avrupa bronzunu getiren boksörün dönüşü

Vatan görevini hayata taşıyan gazi İlyas Kullukçu son yolculuğuna uğurlandı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu