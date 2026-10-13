Urla'da otoyol gişelerinde durdurulan araçta 34 düzensiz göçmen tespit edildi

Olay ve müdahale:

İzmir'in Urla ilçesinde, jandarma ekipleri 12 Ekim günü İzmir-Çeşme otoyolu Urla gişeler mevkiinde denetim yaparken durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak durdurdu. Araçta yapılan aramada 34 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yakalanan göçmenler ve araç sürücüsü Y.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İşlemler ve sevk:

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü Y.K. hakkında adli işlem başlatıldı. Yakalanan göçmenler sağlık kontrolü ve kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

İZMİR'İN URLA İLÇESİNDE, JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN OTOYOL GİŞELERİNDE DURDURULAN BİR ARAÇ İÇERİSİNDE 34 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI