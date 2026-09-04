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Uşak'ta depoda 16 bin 200 son kullanma tarihi geçmiş enerji içeceği piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki depoda yaptığı aramada 16 bin 200 adet son kullanma tarihi geçmiş enerji içeceği ele geçirdi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 18:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Uşak'ta depoda 16 bin 200 son kullanma tarihi geçmiş enerji içeceği piyasaya sürülmeden ele geçirildi

operasyon ve ele geçirilen ürünler:

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerinin piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir depoda gerçekleştirilen aramada 16 bin 200 adet enerji içeceği bulundu.

Bulunan ürünler sağlık ve tüketici güvenliği açısından risk teşkil ettiği gerekçesiyle el konuldu. Ekipler, ürünlerin kaynağı ve dağıtım zincirine ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

soruşturma ve şüpheli hakkında işlem:

Operasyon kapsamında depoyla bağlantılı olduğu belirlenen H.B.Ü. hakkında Bozulmuş ve Değiştirilmiş Gıda ve İlaçların Ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüphelinin bağlantıları ve sorumluluk alanları araştırılıyor.

ürünlerin akıbeti ve kamu sağlığı:

Ele geçirilen enerji içecekleri, imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yetkililer, son kullanma tarihi geçmiş veya bozulmuş gıda maddelerinin tüketilmemesi gerektiğini ve şüpheli ürünlerin tespit edilmesi halinde ilgili birimlere bildirilmesi çağrısında bulundu.

OPERASYON KAPSAMINDA ELE GEÇİRİLEN ÜRÜNLER

OPERASYON KAPSAMINDA ELE GEÇİRİLEN ÜRÜNLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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