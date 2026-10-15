Üsküdar belediye başkan vekili Dündar Ziya Gültekin trafik kazasında hayatını kaybetti

Üsküdar belediye başkan vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı mevkisinde, Ankara istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, kazanın ardından geçirdiği kalp krizi ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

kaza ve ilk müdahale:

Kaza sonrası olay yerinde kalp krizi geçirdiği öğrenilen Gültekin'e, olay yerinden geçen bir doktor tarafından ilk müdahale yapıldı. Durumu ağır olan Gültekin daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı.

hastanedeki müdahaleler ve açıklama:

Hastanede sağlık ekipleri tarafından yaklaşık 1,5 saat süren müdahaleler yapıldı; ancak Gültekin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından acı haberi AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu duyurdu.

Hasan Şengüloğlu, yaptığı açıklamada başsağlığı dileklerini ileterek ekiplerin müdahalesine rağmen Gültekin'in kurtarılamadığını belirtti ve teşkilatlara başsağlığı diledi.

ACI HABERİ AK PARTİ DÜZCE İL BAŞKANI HASAN ŞENGÜLOĞLU DUYURDU.