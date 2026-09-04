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Üst üste dört maçta gol: Shomurodov Başakşehir için 4. haftada da ağları buldu

Eldor Shomurodov, Galatasaray maçında 66. dakikada penaltıdan gol atarak Süper Lig'de dört haftada dört gole ulaştı; 90 dakika sahada kaldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 22:35

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Üst üste dört maçta gol: Shomurodov Başakşehir için 4. haftada da ağları buldu

Maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir, sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerin tek golünü 66. dakikada penaltıdan Eldor Shomurodov kaydetti.

Shomurodov'un serisi:

Özbek forvet böylece ligdeki ilk dört haftada da gol atmayı başardı ve toplamda 4 gole ulaştı. Shomurodov; Kocaelispor, Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında da birer kez fileleri havalandırmıştı.

Gol krallığı sıralaması:

Bu performansla Shomurodov, Victor Osimhen'in 6 golle lider olduğu listede Dusan Vlahovic ve Mohamed Salah'ı geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti. 31 yaşındaki futbolcu karşılaşmayı 90 dakika tamamladı.

BAŞAKŞEHİR’İN ÖZBEK FUTBOLCUSU ELDOR SHOMURODOV, GALATASARAY KARŞISINDA ATTIĞI GOLLE İLK 4 HAFTA...

BAŞAKŞEHİR’İN ÖZBEK FUTBOLCUSU ELDOR SHOMURODOV, GALATASARAY KARŞISINDA ATTIĞI GOLLE İLK 4 HAFTA SONUNDA GOL SAYISINI 4’E ÇIKARDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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