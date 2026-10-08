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Uzman uyarısı: yağış ve küçük depremler Hopa'daki heyelan riskini artırıyor

Prof. Dr. Osman Bektaş, Hopa Esenkıyı tır parkındaki heyelanda yağış, zemin yapısı ve 3-4 büyüklüğündeki mikro depremlerin risk oluşturduğunu söyledi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Uzman uyarısı: yağış ve küçük depremler Hopa'daki heyelan riskini artırıyor

Prof. Dr. Osman Bektaş'in Hopa değerlendirmesi

Artvin'in Hopa ilçesi Esenkıyı Tır Parkı'nda meydana gelen heyelanda 1 kişinin yaşamını yitirdiği olayın ardından konuşan jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki heyelan tehdidini etkileyen birden fazla faktörün olduğunu belirtti. Bektaş, olayın tek bir nedeniyle doğrudan ilişkilendirilmesinin mevcut verilerle mümkün olmadığını vurguladı.

tetikleyici faktörler:

Bektaş, Karadeniz kıyısında görülen küçük ölçekli sismik hareketliliğin yamaçlarda sarsıntı yaratabileceğini söyledi. Uzman, "Heyelanı tetikleyen farklı nedenler var. Bunlardan biri Karadeniz kıyısında meydana gelen mikro depremler, diğeri ise aşırı yağışlardır" ifadelerini kullandı. Özellikle 3-4 büyüklüğündeki depremlerin yamaçları sallayabileceğini ve bunun ardından gelen yağışların, zemin içindeki kırık ve kayma düzlemlerinde hareketi kolaylaştırabileceğini aktardı.

yağış ve zemin koşullarının rolü:

Bektaş, arka arkaya yağan yağmurun kırık düzlemlerinde, fay düzlemlerinde veya heyelan düzlemlerinde kaymayı kolaylaştırıcı etki oluşturduğunu belirtti. Esenkıyı'daki heyelanın doğrudan deprem kaynaklı olduğunu söylemenin mümkün olmadığını, olayın hangi etkenle meydana geldiğinin mevcut bilgilerle kesin olarak belirlenemeyeceğini ifade etti.

Uzman, Doğu Karadeniz'de heyelan riskinin yalnızca yağışlarla açıklanamayacağını; zemin koşuları ve sismik hareketlilik gibi etkenlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

ARTVİN’İN HOPA İLÇESİNE BAĞLI ESENKIYI TIR PARKI’NDA 1 KİŞİNİN ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANAN HEYELANIN...

ARTVİN’İN HOPA İLÇESİNE BAĞLI ESENKIYI TIR PARKI’NDA 1 KİŞİNİN ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANAN HEYELANIN ARDINDAN KONUŞAN JEOLOJİ MÜHENDİSİ PROF. DR. OSMAN BEKTAŞ, BÖLGEDE HEYELANLARI TETİKLEYEBİLECEK FAKTÖRLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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