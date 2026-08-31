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Uzungüney köyünde park halindeki Volkswagen yangına yenildi

Kozlu'nun Uzungüney köyünde öğle saatlerinde park halindeki Mehmet D.'ye ait Volkswagen'de yangın çıktı. İtfaiye geldi, araç kullanılamaz kaldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Uzungüney köyünde park halindeki Volkswagen yangına yenildi

Olayın gelişimi:

Kozlu ilçesi Uzungüney köyünde öğle saatlerinde park halindeki bir otomobilde yangın başladı. Araçtan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Söz konusu aracın sahibi Mehmet D. olarak kaydedildi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbarın ardından kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olay yerinde güvenlik tedbirlerini sağlayan jandarma ekipleri çevrede incelemelerde bulundu.

Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, jandarma yangının çıkış nedenini tespit etmek amacıyla resmi inceleme başlattı.

ZONGULDAK’IN KOZLU İLÇESİNE BAĞLI UZUNGÜNEY KÖYÜNDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN...

ZONGULDAK’IN KOZLU İLÇESİNE BAĞLI UZUNGÜNEY KÖYÜNDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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