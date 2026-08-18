Uzunköprü'de gece operasyonu: üç şüpheli organizatör ile yedi düzensiz göçmen ele geçirildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle üç organizatör ve yedi düzensiz göçmen yakalandı. Olay, bölgedeki rutin trafik ve kontrol uygulamaları sırasında tespit edildi.

operasyonun ayrıntıları:

Operasyon, Uzunköprü JASAT, 3. Jandarma Trafik Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışmasıyla gerçekleştirildi. Ekipler, 17 Ağustos 2026 günü saat 23.00 sıralarında Çalıköy köyü yolu üzerinde üç aracı kontrollü şekilde durdurdu.

Araç kontrollerinde sürücüler M.K., A.A. ve E.Y. ile birlikte 7 Eritre uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olay yerinde yapılan tespitler, şüpheliler hakkında göçmen kaçakçılığı şüphesi oluşmasına neden oldu.

yasal süreç ve uygulanan cezalar:

Sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 34 bin 915 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.

Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor; üç zanlının savcılığa sevk edileceği, işlemlerin ardından adli sürecin ilerleyeceği bildirildi. Olay, bölgedeki kontrol uygulamalarının etkinliğini gösteren bir örnek olarak kayda geçti.

EDİRNE’DE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 3 ORGANİZATÖR VE 7 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI