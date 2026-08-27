Vali Masatlı 'yüreğimizdeki ışık' projesiyle Bilgin ailesinin yanında oldu

Ziyaret ve amaç:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, 'Yüreğimizdeki Işık Projesi' kapsamında Antakya'da ikamet eden Bilgin kardeşleri evlerinde ziyaret etti.

Aileyle görüşme ve talepler:

Ziyaret sırasında Vali Masatlı ve eşi aile bireyleriyle sohbet ederek, ailelerin talep ve beklentilerini dinledi. Yapılan görüşmelerde ailelerin öncelikleri ve ihtiyaçları hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Çocuklarla ilgi ve hediyeler:

Çocuklarla yakından ilgilenilen ziyarette günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi; ziyaretin, çocukların moral ve motivasyonuna olumlu katkı sağladığına dikkat çekildi.

Gönül odaklı çalışmaların sürdürülmesi:

Vali Masatlı, ailelerle bir araya gelmenin ve özellikle çocukların mutluluğuna ortak olmanın önemine vurgu yaparak, bu tür gönül odaklı çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

VALİ MUSTAFA MASATLI VE EŞİ ESRA MASATLI, “YÜREĞİMİZDEKİ IŞIK PROJESİ” KAPSAMINDA ANTAKYA’DA BİLGİN AİLESİNİ EVLERİNDE ZİYARET EDEREK ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ.