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Evinin odasını dokuma atölyesine dönüştüren girişimci Kastamonu'da taleplere yetişemiyor

58 yaşındaki Ergül Küçüksipahioğlu, Kastamonu'da evinin odasını dokuma atölyesine çevirip el dokuması havlu, takım ve çantalarla yoğun talep alıyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Evinin odasını dokuma atölyesine dönüştüren girişimci Kastamonu'da taleplere yetişemiyor

Evinden atölyeye dönüşen geleneksel dokuma

Kastamonunun Devrekani ilçesi Sazyaka Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Ergül Küçüksipahioğlu, yaklaşık 5 yıl önce başladığı dokumacılık serüveninde atölyesini evinin bir odasında kurdu. Ninelerinin ve babaannelerinin eskiden tezgahlarda yaptığı işleri örnek alarak yola çıktığını belirten Küçüksipahioğlu, bu geleneksel zanaatı canlandırmayı amaçlıyor.

Küçüksipahioğlu, başlangıçta arkadaş sohbetleri ve ilhamla karar verdiğini, ardından Halk Eğitimi Merkezinde bir yıl eğitim aldığını anlattı. Eşinin desteğiyle iki dokuma tezgahı satın aldı ve evin alt katındaki küçük bir odayı atölyeye dönüştürdü. Üretimini duyurmak için açtığı Mini Dokuma Atölyesi adlı sosyal medya sayfası üzerinden paylaştığı işlere ilgi kısa sürede arttı.

Üretim ve sipariş yoğunluğu:

Küçüksipahioğlu, havlu, takım, salon takımı, runner ve çanta gibi ürünler dokuyor. Ürünler arasında özellikle el emeği havlular ve abiye çantalar öne çıkıyor. Havluların işlemeleri yaklaşık bir haftada tamamlanırken, geleneksel Kastamonu bağı kullanımıyla bir havlunun toplamda 15-20 günde hazırlandığını belirtiyor. Salon takımları ve çantalar için dokumayı kaplama işlemlerine vererek farklı tasarımlar da üretiyor. Siparişlerin artmasıyla üretim yoğunlaştı; şu anda özellikle çanta siparişlerinde büyük yoğunluk yaşanıyor.

Amaç, plan ve tavsiyeler:

Küçüksipahioğlu, dokumacılığı yalnızca gelir kaynağı olarak görmüyor, aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş bir zanaatı yaşatmak istiyor. Amacı çocuklarının ve torunlarının bu geleneği devam ettirmesi, ileride atölyesini büyüterek başkalarına da öğretmek. İşin püf noktası olarak severek yapmak ve sabrı işaret ediyor; bu sayede hem aileye destek verilebildiğini hem de boş zamanın verimli kullanıldığını vurguluyor. Son olarak herkesin bu işe yönelmesini tavsiye ettiğini ve dokumayı canlandırdığı için mutlu olduğunu söylüyor.

Ninelerini örnek alıp evinin odasını dokuma atölyesine çevirdi, şimdi taleplere yetişemiyor

Ninelerini örnek alıp evinin odasını dokuma atölyesine çevirdi, şimdi taleplere yetişemiyor

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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