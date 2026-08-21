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Valilikte şenlik: sünnet olan çocuklar makamda ağırlandı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, II. Bayezid Vakfı Sünnet Şöleni'nde sünnet olan çocukları makamında ağırlayıp hediyeler vererek tebrik etti.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 08:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Valilikte şenlik: sünnet olan çocuklar makamda ağırlandı

Valilikte kutlama

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen II. Bayezid Vakfı Sünnet Şöleni kapsamında sünnet olan çocukları Valilik Makamında kabul etti. Etkinlik, çocukların ve ailelerinin katılımıyla kent merkezinde gerçekleşen bir dizi etkinliği takip etti.

şehir turu ve kabul:

Sünnet olan çocuklar, program çerçevesinde Valilik makam aracıyla bir şehir turu attı. Turun ardından çocuklar, makamda Vali Eldivan tarafından kabul edildi ve misafirler kısa bir karşılama töreniyle ağırlandı.

valinin mesajı:

Çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Eldivan, onların mutluluğuna ortak oldu ve çeşitli hediyeler takdim etti. Eldivan, çocukların yüzündeki tebessümün kendileri için büyük mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayarak, devletin çocukların sağlıklı, huzurlu ve güzel bir geleceğe sahip olmaları için her zaman yanlarında olacağını belirtti.

Vali Eldivan, organizasyonda emeği geçen Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür edip, sünnet olan çocukları ve ailelerini tebrik ederek sağlık, mutluluk ve hayırlı bir gelecek dileklerinde bulundu.

VALİ ELDİVAN SÜNNET OLAN ÇOCUKLARI MAKAMINDA AĞIRLADI

VALİ ELDİVAN SÜNNET OLAN ÇOCUKLARI MAKAMINDA AĞIRLADI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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