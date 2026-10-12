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Van TSO: seçmen listesi teslimatı ve itiraz sürecinin ayrıntıları

Van TSO, 1.565 üyeye ait güncellemelerin yasal süre içinde tamamlandığını belirterek, liste teslimi ve itiraz sürecinin hukuka uygun şekilde yürütüldüğünü açıkladı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Van TSO: seçmen listesi teslimatı ve itiraz sürecinin ayrıntıları

Van TSO'nun resmi açıklaması

Van Ticaret ve Sanayi Odası, organ seçimleri öncesi kamuoyunda gündeme gelen iddialara ilişkin kapsamlı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, sürecin temel yaklaşımının üyelerin seçme ve seçilme haklarının korunması, seçim işlemlerinin mevzuata uygunluğu ve hukuki güvenliğin sağlanması olduğu vurgulandı.

Hukuki süreç ve askı süresine ilişkin bilgiler:

Oda, yasal mevzuat gereğince askı ve itiraz süresi olan 08.10.2026 tarihi saat 17.00ye kadar aidat ve vergi borcu gibi yükümlülüklerini yerine getirerek seçme yeterliliğini kazanan 1.565 üyenin güncelleme işlemlerinin yasal süre içinde tamamlandığını bildirdi. Oda, sistemin askı süresi dolmadan kapatılmasının hukuken mümkün olmadığına dikkat çekti.

Listenin teslimi ve zamanlamaya dair açıklama:

Açıklamada, saat 17.00 itibarıyla tamamlanan kayıtların anlık dökümü alınarak hazırlanan nihai seçmen listesinin, mesai bitimini takiben ivedilikle hem KEP kanalıyla (18.03) hem de fiziki tutanakla (18.20) İpekyolu 2. İlçe Seçim Kurulu’na sunulduğu belirtildi. Oda, önceki seçimlerde de aynı usulün uygulandığını ve benzer uygulamanın ülke genelinde de geçerli olduğunu ifade etti.

Metinde, liste teslimat saati ile ödeme ve kayıtların doğrulanması, listenin oluşturulması ve fiziksel teslimat işlemlerinin aynı dakika içinde tamamlanmasının pratik olarak mümkün olmadığına dair gerekçe paylaşıldı.

İtirazlar ve izlenecek yol:

İlçe seçim kurulunun ret kararına karşı, 1.565 üyenin seçme ve seçilme hakkını korumak amacıyla Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı nezdinde aynı gün hukuki itirazda bulunulduğu ve sürecin kararlılıkla takip edildiği duyuruldu. Odanın bu başvurusunun herhangi bir kişiye ya da gruba ayrıcalık sağlama amacı taşımadığı; amaçlarının yalnızca seçim sürecinin mevzuata uygunluğunu ve üyelerin haklarını korumak olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, sürecin tamamlanmadan kesin yargılara varılmaması gerektiği, kamuoyunun yalnızca doğrulanmış bilgi ve resmi kararlar üzerinden bilgilendirilmesinin önem taşıdığı hatırlatıldı. Oda, üyelerin sağduyusuna ve kuruma duyulan güvene teşekkür ederek, asılsız iddialara itibar edilmemesini talep etti.

Sonuç olarak Van TSO, tüm hukuki başvuru yollarını kullanarak hak arama iradesini ortaya koyduğunu, itirazların yetkili mercilerce değerlendirileceğini ve verilecek nihai karara göre sürecin netlik kazanacağını bildirdi.

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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