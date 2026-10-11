Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Tunceli için kuvvetli yağış uyarısı: ulaşım ve su baskınlarına dikkat

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Tunceli çevrelerinde Pazartesi yerel kuvvetli sağanak beklendiğini; sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı uyardı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 15:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Tunceli için kuvvetli yağış uyarısı: ulaşım ve su baskınlarına dikkat

Tunceli için kuvvetli yağış uyarısı: ulaşım ve su baskınlarına dikkat

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre Pazartesi günü Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

beklenen etkiler:

Açıklamada, yağışlar sırasında ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzlukların meydana gelebileceği belirtildi.

yetkililerin uyarısı ve alınması gereken önlemler:

Yetkililer, söz konusu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Vatandaşların meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve ani sel ile su baskını riskine karşı dikkatli davranmaları önem taşıyor.

METEOROLOJİ, TUNCELİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU.

METEOROLOJİ, TUNCELİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuşadası'nda ekimde yazı aratmayan deniz keyfi
images

Mudanya sahillerinde yasa dışı kum şırlanı avcılığına geçit verilmedi
images

Malatya'nın güneyine dikkat: yerel kuvvetli sağanak bekleniyor
images

Akyaka'da sonbahara inat yazdan kalma yoğunluk

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Evinde son düdüğe kadar üstünlük: İnegölspor 2-1

Kuşadası'nda ekimde yazı aratmayan deniz keyfi

Mudanya sahillerinde yasa dışı kum şırlanı avcılığına geçit verilmedi

Silivri'de anma sürüşü: binlerce motorcu trafikte görünürlük ve güvenlik çağrısı yaptı

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi