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Van’da Çırak Sazlığı’nda yangın, sulak alan ve kuşlar risk altında

Van’ın Özalp ilçesindeki Çırak Sazlığı’nda çıkan yangın yaklaşık 300 dönümlük alanı etkiledi; erişim güçlüğü ve göçteki kuşlar için endişe vardı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:05

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Van’da Çırak Sazlığı’nda yangın, sulak alan ve kuşlar risk altında

Çırak Mahallesi yakınlarında sazlıkta yangın

Van’ın Özalp ilçesinde, Çırak Mahallesi yakınlarındaki Çırak Sazlığında yangın çıktı. Mahalle sakinleri yangını fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

yangının boyutu ve müdahale:

Yangının yaklaşık 300 dönümlük bir alana yayıldığı bildirildi. Bölgenin sulak yapısı ve ulaşımın güç olması, ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor. İtfaiye çalışmaları devam ederken, bölgeye sevk edilen ekiplerin alevleri sınırlamak için yoğun çaba gösterdiği aktarıldı.

sazlığın önemi ve yerel endişe:

Çırak Sazlığı, yağmur ve kar sularıyla beslenen önemli bir sulak alan olarak biliniyor ve göç dönemlerinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Özalp merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki bu alanın zarar görmesi, mahalle sakinleri arasında ekolojik kayıp ve canlıların zarar görmesi yönünde endişe yarattı.

Yerel halk, yangının bir an önce kontrol altına alınmasını ve sazlıkta yaşayan canlıların zarar görmesinin önlenmesini talep ediyor. Yetkililer ve müdahale ekipleri bölgedeki çalışmaları sürdürüyor.

ÖZALP İLÇESİNDE BULUNAN VE ÇOK SAYIDA KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPAN ÇIRAK SAZLIĞI&#039;NDA YANGIN...

ÖZALP İLÇESİNDE BULUNAN VE ÇOK SAYIDA KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPAN ÇIRAK SAZLIĞI'NDA YANGIN ÇIKTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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