Van’da Çırak Sazlığı’nda yangın, sulak alan ve kuşlar risk altında

Çırak Mahallesi yakınlarında sazlıkta yangın

Van’ın Özalp ilçesinde, Çırak Mahallesi yakınlarındaki Çırak Sazlığında yangın çıktı. Mahalle sakinleri yangını fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

yangının boyutu ve müdahale:

Yangının yaklaşık 300 dönümlük bir alana yayıldığı bildirildi. Bölgenin sulak yapısı ve ulaşımın güç olması, ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor. İtfaiye çalışmaları devam ederken, bölgeye sevk edilen ekiplerin alevleri sınırlamak için yoğun çaba gösterdiği aktarıldı.

sazlığın önemi ve yerel endişe:

Çırak Sazlığı, yağmur ve kar sularıyla beslenen önemli bir sulak alan olarak biliniyor ve göç dönemlerinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Özalp merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki bu alanın zarar görmesi, mahalle sakinleri arasında ekolojik kayıp ve canlıların zarar görmesi yönünde endişe yarattı.

Yerel halk, yangının bir an önce kontrol altına alınmasını ve sazlıkta yaşayan canlıların zarar görmesinin önlenmesini talep ediyor. Yetkililer ve müdahale ekipleri bölgedeki çalışmaları sürdürüyor.

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