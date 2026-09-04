Büyükdere'de 25 ekiple yürütülen gece denetiminde 10 araca para cezası

Büyükdere'de asayiş ve trafik uygulaması

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin huzur ve güvenini korumak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Dün gece Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamada ekipler sabit ve seyir halinde kontroller yaptı.

denetimin kapsamı:

Uygulamaya 25 ekip ve 100 polis memuru katıldı. Denetimler sırasında şüpheli şahıslar ile araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi; bu süreçte toplam 157 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

yaptırımlar ve sonuçlar:

Ekiplerce toplam 80 araç incelendi, kurallara uymadığı tespit edilen 10 araç sürücüsüne idari işlem uygulandı ve bu kapsamda toplam 74 bin 828 TL para cezası kesildi. Uygulama geneli itibarıyla başka bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

EKİŞEHİR'DE POLİS EKİPLERİNCE 100 PERSONELİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ASAYİŞ VE TRAFİK UYGULAMASINDA 10 ARACA TOPLAM 74 BİN 828 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.