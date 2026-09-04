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Çal'da katmanlar konuşuyor: 8 bin 750 yıllık geçmiş gün yüzüne çıktı

Çal'daki kazılarda Ekşi Höyük'te 8 bin 750 yıllık Neolitik yerleşim, Aşağıseyit'te ise Tunç Çağı izleri bulundu; bulgular halkla paylaşıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çal'da katmanlar konuşuyor: 8 bin 750 yıllık geçmiş gün yüzüne çıktı

Çal'da katmanlar konuşuyor: 8 bin 750 yıllık geçmiş gün yüzüne çıktı

Denizli'nin Çal ilçesinde sürdürülen arkeolojik kazılar, Yukarı Menderes Havzası'nın tarihini aydınlatmaya devam ediyor. Bu yıl temmuz ayında başlayan çalışmalar, yaklaşık 20 kişilik kazı ekibinin yürüttüğü iki ayrı alanda farklı dönemlere ilişkin veriler sunuyor. Çalışmaların odak noktalarını Ekşi Höyük ve Aşağıseyit Höyük oluşturuyor; elde edilen buluntular bölgenin yerleşim tarihini geniş bir zaman çizelgesinde değerlendirme olanağı veriyor.

Ekşi Höyük: neolitik yerleşimin izleri:

Dayılar Mahallesi sınırlarında, yaklaşık 2 hektarlık alana yayılmış olan Ekşi Höyük'te 2015'ten bu yana süren kazılar, höyüğün yerleşim geçmişini günümüzden yaklaşık 8 bin 750 yıl öncesine kadar götürüyor. Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fulya Dedeoğlu, höyüğün Batı Anadolu'nun Neolitik sürecinin kavranmasında kritik veriler sunduğunu belirtti. Kazılarda ortaya çıkan mimari kalıntılar ve günlük yaşamı gösteren buluntular, burada yaşayan toplulukların tarım, hayvancılık, avcılık ve balıkçılıkla geçimlerini sağladıklarına işaret ediyor.

Dedeoğlu, Ekşi Höyük verilerinin Yukarı Menderes Havzası'nda avcı-toplayıcılıktan yerleşik hayata geçiş ve bölgedeki ilk çiftçi topluluklarının yaşam biçimlerinin anlaşılmasına katkı sağladığını vurguladı. Ayrıca höyükte tespit edilen Selçuklu dönemi mezarlık alanı, bölgenin farklı tarihsel dönemlerce tekrar kullanıldığını gösteren önemli bir unsur olarak kayda geçti.

Aşağıseyit Höyük: tunç çağı katmanları:

Aşağıseyit Höyükte yürütülen çalışmalar ise ağırlıklı olarak Tunç Çağı'na ilişkin tabakalar ve mimari kalıntılar üzerinde yoğunlaşıyor. İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erim Konakçı'nın da katıldığı projede elde edilen veriler, Aşağıseyit ile Ekşi Höyükteki buluntuların birlikte değerlendirilmesiyle bölgenin farklı dönemlerdeki yerleşim dinamiklerinin daha kapsamlı şekilde incelenmesine olanak tanıyor.

Bilimsel verilerin toplumla paylaşılması:

Kazı ekipleri, yalnızca saha çalışmalarına değil, elde edilen bilgilerin yöre halkıyla paylaşılmasına da önem veriyor. Dayılar Mahallesi Pazaryeri'nde gerçekleştirilen toplantıda Prof. Dr. Fulya Dedeoğlu ve Prof. Dr. Erim Konakçı kazıların güncel sonuçlarını sundu, mimari kalıntılar ve bilimsel değerlendirmeler halka aktarıldı. Toplantıya farklı yaş gruplarından mahalle sakinleri katıldı ve yöneltilen sorular akademisyenlerce yanıtlandı.

Prof. Dr. Fulya Dedeoğlu, bu buluşmaların amaçlarından birinin yöre halkıyla arkeolojik alanlar arasındaki bağı güçlendirmek olduğunu belirterek, kazılarda ortaya çıkan bulguların korunması ve paylaşılmasının kültürel miras açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Ekipler çalışmalarını ve elde edilen yeni bilgileri paylaşmaya devam edeceklerini duyurdu.

DENİZLİ’NİN ÇAL İLÇESİNDE SÜRDÜRÜLEN ARKEOLOJİK KAZILAR, YUKARI MENDERES HAVZASI’NIN BİNLERCE...

DENİZLİ’NİN ÇAL İLÇESİNDE SÜRDÜRÜLEN ARKEOLOJİK KAZILAR, YUKARI MENDERES HAVZASI’NIN BİNLERCE YILLIK GEÇMİŞİNE IŞIK TUTMAYA DEVAM EDİYOR. 20 KİŞİLİK EKİPLE YÜRÜTÜLEN SON ÇALIŞMALAR EKŞİ HÖYÜKTE YAKLAŞIK 8 BİN 750 YIL ÖNCESİNE UZANAN NEOLİTİK ÇAĞ YERLEŞİMİNİN, AŞAĞISEYİT HÖYÜKTE İSE TUNÇ ÇAĞI’NA İLİŞKİN İZLERİN ARAŞTIRILMASI ÇAL’IN TARİH ÖNCESİ DÖNEMLERDEKİ ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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