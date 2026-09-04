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Bayburt'ta anne adaylarına gebelik ve lohusalıkta bilgilendirme kampanyası

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nda Bayburt Devlet Hastanesi ve 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde anne adaylarına gebe okulu ve 'Annelik Yolculuğu' uygulaması tanıtıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt'ta anne adaylarına gebelik ve lohusalıkta bilgilendirme kampanyası

etkinlik özeti:

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Bayburt Devlet Hastanesi ile 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde kurulan stantlarda anne adaylarına yönelik kapsamlı bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Etkinlikte gebelik ve lohusalık dönemine ilişkin temel bilgiler ve izlem gereklilikleri paylaşıldı.

bilgilendirme ve yönlendirme:

Çalışmada anne adaylarına gebelik ve lohusalık izlemlerinin önemi vurgulanarak Gebe okulu hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca mobil ortamda rehberlik sağlayan 'Annelik Yolculuğu' isimli uygulama tanıtıldı ve isteyen gebeler için uygun durumlarda kayıt işlemleri yerinde sağlandı.

amaç ve hedefler:

Bilgilendirmede anne ve bebeğin sağlığının korunması, sağlıklı bir gebelik sürecinin nasıl geçirilmesi gerektiği ve gebelik döneminde düzenli izlemlerin önemi üzerinde duruldu. Halk Sağlığı Haftası kapsamında yürütülen bu çalışmayla anne adaylarının gebelik sürecine ilişkin farkındalıklarının artırılması ve sunulan sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarının sağlanması hedeflendi.

BAYBURT’TA ANNE ADAYLARINA SAĞLIKLI GEBELİK BİLGİLENDİRMESİ

BAYBURT’TA ANNE ADAYLARINA SAĞLIKLI GEBELİK BİLGİLENDİRMESİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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