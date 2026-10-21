Van'da Kapıköy güzergâhında göçük: bir işçi yaşamını yitirdi

olayın detayları:

Van'ın Saray ilçesinde, Kapıköy Sınır Kapısı güzergâhında yürütülen inşaat çalışması sırasında göçük meydana geldi. Rögar kapağı yapımı için sürdürülen çalışma esnasında toprak kayması sonucu 42 yaşındaki Metin Güneş toprak altında kaldı.

müdahale ve soruşturma:

Bölgeye intikal eden ekiplerin çalışmasıyla Güneş'in cansız bedeni topraktan çıkarıldı. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı bildirildi.

VAN'IN SARAY İLÇESİNDE, KAPIKÖY SINIR KAPISI GÜZERGÂHINDA YÜRÜTÜLEN İNŞAAT ÇALIŞMASI SIRASINDA MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE TOPRAK ALTINDA KALAN 42 YAŞINDAKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ.