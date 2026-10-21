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Van'da Kapıköy güzergâhında göçük: bir işçi yaşamını yitirdi

Van'ın Saray ilçesinde Kapıköy güzergahında süren inşaatta rögar çalışması sırasında göçük oldu; 42 yaşındaki Metin Güneş hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 08:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Van'da Kapıköy güzergâhında göçük: bir işçi yaşamını yitirdi

olayın detayları:

Van'ın Saray ilçesinde, Kapıköy Sınır Kapısı güzergâhında yürütülen inşaat çalışması sırasında göçük meydana geldi. Rögar kapağı yapımı için sürdürülen çalışma esnasında toprak kayması sonucu 42 yaşındaki Metin Güneş toprak altında kaldı.

müdahale ve soruşturma:

Bölgeye intikal eden ekiplerin çalışmasıyla Güneş'in cansız bedeni topraktan çıkarıldı. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı bildirildi.

VAN&#039;IN SARAY İLÇESİNDE, KAPIKÖY SINIR KAPISI GÜZERGÂHINDA YÜRÜTÜLEN İNŞAAT ÇALIŞMASI SIRASINDA...

VAN'IN SARAY İLÇESİNDE, KAPIKÖY SINIR KAPISI GÜZERGÂHINDA YÜRÜTÜLEN İNŞAAT ÇALIŞMASI SIRASINDA MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE TOPRAK ALTINDA KALAN 42 YAŞINDAKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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