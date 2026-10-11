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Vezirhan'da bahçe temizliği örtü yangınına yol açtı: 2 hektar zarar gördü

Vezirhan'da bahçe temizliği sırasında çıkan örtü yangını yaklaşık 2 hektar alanı etkiledi; yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 18:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Vezirhan'da bahçe temizliği örtü yangınına yol açtı: 2 hektar zarar gördü

olay ve müdahale:

Bilecik'in Vezirhan beldesine bağlı Cumalı köyü mevkiinde, tarımsal faaliyet kapsamında yapılan bahçe temizliği sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı ve durum yetkililere bildirildi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerin yürüttüğü yoğun ve koordineli müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki ilk tespitlere göre yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

müdahalenin ayrıntıları:

Yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Olay yerine sevk edilen araç ve personel sayısı şöyle: 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 20 personel. Ekipler, eşgüdümlü çalışmayla alevlerin daha geniş alanlara yayılmasını engelledi.

Yangının kesin çıkış sebebi, yetkililerin yapacağı incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Vezirhan&#039;da bahçe temizliği yangınla bitti: 2 hektar alan zarar gördü

Vezirhan'da bahçe temizliği yangınla bitti: 2 hektar alan zarar gördü

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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