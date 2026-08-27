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Yüksekova'da tarlada dayanışma: kaymakam büyükçiftlikte buğday hasadına katıldı

Hakkari Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, Büyükçiftlik beldesinde buğday hasadına katılarak çiftçilerin emeğini değerlendirdi ve destek mesajı verdi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 16:58

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EDİTÖR: Berk Doğan

Yüksekova'da tarlada dayanışma: kaymakam büyükçiftlikte buğday hasadına katıldı

Yüksekova'da tarlada dayanışma

Hakkari Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, Büyükçiftlik beldesinde çiftçilerin alın teriyle yetiştirdiği buğdayın hasadına katıldı. Biçerdöverlerin tarlalarda çalışmasıyla başlayan hasat sezonu, üreticiler arasında bir sevinç ve hareketlilik yarattı. Kaymakam Hülür, tarlada yürüyerek üreticilerle bir araya geldi ve çalışmaları yerinde inceledi.

Tarlada inceleme ve üretici buluşması:

Hülür, üretimin ve üreticinin önemine vurgu yaparak çiftçilerin emeğinin her zaman takdir edildiğini belirtti. Aylar süren yoğun çalışmanın ardından başlanan hasadın, bölge ekonomisine ve kırsal yaşamın devamlılığına katkı sağlayacağı ifade edildi. Yerinde yapılan incelemelerde biçerdöverlerle yürütülen çalışmaların planlı şekilde ilerlediği gözlendi.

Destek ve beklentiler:

Kaymakam Hülür, çiftçilere destek mesajı vererek Yüksekova'nın tarımsal potansiyeline dikkat çekti ve üreticilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Etkinlikte Belediye Başkanı Çayan Çiçek ile beraberindekiler de hazır bulunarak hasat coşkusuna ortak oldu. Hülür, tüm çiftçilere bereketli ve kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.

HAKKARİ YÜKSEKOVA KAYMAKAMI VOLKAN HÜLÜR, BÜYÜKÇİFTLİK BELDESİNDE ÇİFTÇİLERİN ALIN TERİYLE...

HAKKARİ YÜKSEKOVA KAYMAKAMI VOLKAN HÜLÜR, BÜYÜKÇİFTLİK BELDESİNDE ÇİFTÇİLERİN ALIN TERİYLE YETİŞTİRDİĞİ BUĞDAYIN HASADINA KATILDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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