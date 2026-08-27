KKM’den çıkış sürecini tamamladık, makro finansal istikrarı güçlendireceğiz

Mehmet Şimşek duyurdu:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Kur Korumalı Mevduat (KKM) düzenlemesinden çıkış sürecinin tamamlandığını bildirdi.

ne anlama geliyor:

Şimşek, KKM'nin bir koşullu yükümlülük olduğunu belirterek programın önemli hedeflerinden birinin daha gerçekleştirildiğini vurguladı. Açıklamaya göre süreç başarıyla tamamlandı; bu adım makro finansal istikrarı güçlendirmeyi ve para politikasının etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

bakanın vurguladıkları:

Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Programımızın önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdik. Koşullu yükümlülük olan KKM’den çıkış sürecini başarıyla tamamladık. Makro finansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni artıran politikalarımıza devam edeceğiz.

Açıklama, hükümetin makro düzeyde istikrar ve para birimine güven sağlama önceliğini teyit ediyor. Bakanın mesajı, KKM'den çıkışla ilgili sürecin tamamlandığını belirtirken, izlenecek politikaların da bu hedefler doğrultusunda süreceği yönünde netlik sağladı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK, "KOŞULLU YÜKÜMLÜLÜK OLAN KKM’DEN ÇIKIŞ SÜRECİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADIK" DEDİ.