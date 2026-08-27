Dolar 48,1300 +0,03%
Euro 56,1957 +0,00%
Bist 14.567,17 -0,30%
Altın Gram 7.193,93 -0,09%
EUR/USD 1,1655 -0,02%
Brent Petrol 87,28 +0,39%
--°

KKM’den çıkış sürecini tamamladık, makro finansal istikrarı güçlendireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya paylaşımında Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) çıkış sürecinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 16:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

KKM’den çıkış sürecini tamamladık, makro finansal istikrarı güçlendireceğiz

Mehmet Şimşek duyurdu:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Kur Korumalı Mevduat (KKM) düzenlemesinden çıkış sürecinin tamamlandığını bildirdi.

ne anlama geliyor:

Şimşek, KKM'nin bir koşullu yükümlülük olduğunu belirterek programın önemli hedeflerinden birinin daha gerçekleştirildiğini vurguladı. Açıklamaya göre süreç başarıyla tamamlandı; bu adım makro finansal istikrarı güçlendirmeyi ve para politikasının etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

bakanın vurguladıkları:

Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Programımızın önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdik. Koşullu yükümlülük olan KKM’den çıkış sürecini başarıyla tamamladık. Makro finansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni artıran politikalarımıza devam edeceğiz.

Açıklama, hükümetin makro düzeyde istikrar ve para birimine güven sağlama önceliğini teyit ediyor. Bakanın mesajı, KKM'den çıkışla ilgili sürecin tamamlandığını belirtirken, izlenecek politikaların da bu hedefler doğrultusunda süreceği yönünde netlik sağladı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK, &quot;KOŞULLU YÜKÜMLÜLÜK OLAN KKM’DEN ÇIKIŞ SÜRECİNİ BAŞARIYLA...

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK, "KOŞULLU YÜKÜMLÜLÜK OLAN KKM’DEN ÇIKIŞ SÜRECİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADIK" DEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

GTB üyelerine uluslararası pazarlarda fiyat ve risk yönetimi eğitimi
images

Yüksekova'da tarlada dayanışma: kaymakam büyükçiftlikte buğday hasadına katıldı
images

Malatya’dan Romanya’ya köprü: iş dünyasına yatırım çağrısı
images

Dev kruvaziyer Mein Schiff 5 Bodrum'a binlerce misafirle yanaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Harekete davet: Memişoğlu parkta halkla birlikte egzersiz yaptı

Bodrum'daki toplantıda iddia edilen sözler üzerine Timothy Ash hakkında soruşturma

Diplomatik huzursuzluk: Moskova'da misafirhane önünde provokasyon

araç kiralama sektöründe yetki belgesi zorunluluğu başladı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı