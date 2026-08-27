GTB üyelerine uluslararası pazarlarda fiyat ve risk yönetimi eğitimi

Gaziantep Ticaret Borsası ihracatta yetkinlik artırmayı hedefledi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), üyelerinin dış ticarette bilgi ve uygulama becerilerini güçlendirmek amacıyla İhracatta Fiyatlandırma, Maliyet ve Risk Yönetimi Eğitimi düzenledi. Eğitim, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar ve Gaziantep Ticaret Borsası Gıda Sektörü 3. UR-GE Projesi çerçevesinde gerçekleştirildi ve GTB üyelerinin geniş katılımıyla yapıldı.

fiyatlandırma ve maliyet analizi:

Eğitimi veren Dış Ticaret Danışmanı Turan Akın, sürdürülebilir ihracat başarısının doğru fiyatlama ile doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı. Akın, fiyat belirleme sürecinde sadece üretim giderlerinin değil; lojistik, finansman ve vade maliyetleri, gümrük ve operasyon giderleri, dokümantasyon, ambalajlama ile banka ve akreditif masraflarının da dikkate alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca hedef pazar koşullarının ve alıcıların ürüne verdiği değerin fiyatın üst sınırını şekillendirdiğini, bu nedenle maliyet analizi ile piyasa algısının eş zamanlı değerlendirilmesinin kritik olduğunu aktardı.

Katılımcılara sunulan pratik yaklaşımlar arasında maliyet kalemlerinin ayrıştırılması, değişken ve sabit giderlerin ayrımı, marj hedeflerinin belirlenmesi ve fiyat esnekliğinin senaryolaştırılması yer aldı. Akın, firmaların ödeme ve teslim şartlarını belirlerken Incoterms kurallarını ve ödeme yöntemlerinin taşıdığı maliyet ile riskleri göz önüne almaları gerektiğini de ifade etti.

risk yönetimi ve finansal korunma araçları:

Programda risk yönetimi konusu, tahsilat, taşıma ve teslimat süreçlerinden kaynaklanan operasyonel risklerin yanı sıra fiyat, faiz ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların oluşturduğu finansal riskler açısından ele alındı. Akın, özellikle döviz kuru riskinin ihracatçıların maliyet öngörülebilirliği ve kârlılığı üzerinde doğrudan etkisi olduğuna dikkat çekti ve firmalara kur pozisyonlarını analiz ederek korunma stratejileri geliştirmelerini önerdi.

Uygulamada kullanılabilecek araçlar olarak forward ve opsiyon sözleşmeleri, doğal korunma yöntemleri ve vadeli işlem araçları tanıtıldı. Ayrıca ihracat alacaklarının sigortalanması, lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin güçlendirilmesi ile dijital izlenebilirlik sistemlerinin riskleri azaltmadaki rolü üzerinde duruldu.

Eğitimin son bölümünde katılımcıların uygulamaya dönük soruları Turan Akın tarafından cevaplandı; firmaların karşılaştıkları örnek vakalar ve pratik çözümler değerlendirilerek program karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi.

GTB’DE İHRACATTA FİYATLANDIRMA, MALİYET VE RİSK YÖNETİMİ EĞİTİMİ