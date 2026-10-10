Vezirköprü'de tarladan kantara pancar hasadı başladı, gözler alım fiyatında

Vezirköprü'de pancar hasadı başladı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 2026-2027 dönemi şeker pancarı hasadı kantarlarda yapılan alımlarla resmen açıldı. İlçede 6 bin 300 dekar alanda ekilen pancardan 40 bin ton civarında ürün elde edilmesi bekleniyor.

hasadın kapsamı ve beklenti:

Hasat çalışmalarının bölge genelinde sürdüğü ve işlerin genellikle kantara sevklerle yürütüldüğü bildirildi. Yetkililer, hasadın planlandığı şekilde ilerlemesi halinde pancar toplama çalışmalarının aralık ayına kadar devam edeceğini belirtiyor. Bölge için şeker pancarının önemli bir gelir kaynağı olduğu vurgulanıyor.

alım fiyatı ve üreticilerin önceliği:

Amasya Şeker Fabrikası bu sezon 73. dönem pancar alımını gerçekleştirecek. Vezirköprü Pancar Bölge Müdürü Ziraat Mühendisi İlhan Tunç, yeni sezon nedeniyle yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2026-2027 pancar döneminin çiftçimize, çalışanlarımıza, fabrikamıza, pancarın sevkinde emeği olan taşıyıcılar kooperatifi yönetici, fabrika ve kooperatif başkanlarımız ile yönetim kurulu üyelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum".

Öte yandan üreticilerin en önemli gündem maddesi 2026-2027 sezonu alım fiyatı oldu; alım fiyatının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Çiftçiler ve ilgili kurumlar, açıklanacak fiyatın üreticinin maliyet ve beklentilerine uygun olmasını önemle takip ediyor.

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE ŞEKER PANCARI HASAT SEZONU BAŞLADI. İLÇEDE 6 BİN 300 DEKAR ALANDA EKİLEN PANCARDAN 40 BİN TON ÜRÜN ELDE EDİLMESİ BEKLENİYOR.