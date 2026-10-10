Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Vezirköprü'de tarladan kantara pancar hasadı başladı, gözler alım fiyatında

Vezirköprü'de 6 bin 300 dekar alanda başlayan 2026-2027 pancar hasadından yaklaşık 40 bin ton ürün bekleniyor; çiftçiler alım fiyatını bekliyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 20:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Vezirköprü'de tarladan kantara pancar hasadı başladı, gözler alım fiyatında

Vezirköprü'de pancar hasadı başladı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 2026-2027 dönemi şeker pancarı hasadı kantarlarda yapılan alımlarla resmen açıldı. İlçede 6 bin 300 dekar alanda ekilen pancardan 40 bin ton civarında ürün elde edilmesi bekleniyor.

hasadın kapsamı ve beklenti:

Hasat çalışmalarının bölge genelinde sürdüğü ve işlerin genellikle kantara sevklerle yürütüldüğü bildirildi. Yetkililer, hasadın planlandığı şekilde ilerlemesi halinde pancar toplama çalışmalarının aralık ayına kadar devam edeceğini belirtiyor. Bölge için şeker pancarının önemli bir gelir kaynağı olduğu vurgulanıyor.

alım fiyatı ve üreticilerin önceliği:

Amasya Şeker Fabrikası bu sezon 73. dönem pancar alımını gerçekleştirecek. Vezirköprü Pancar Bölge Müdürü Ziraat Mühendisi İlhan Tunç, yeni sezon nedeniyle yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2026-2027 pancar döneminin çiftçimize, çalışanlarımıza, fabrikamıza, pancarın sevkinde emeği olan taşıyıcılar kooperatifi yönetici, fabrika ve kooperatif başkanlarımız ile yönetim kurulu üyelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum".

Öte yandan üreticilerin en önemli gündem maddesi 2026-2027 sezonu alım fiyatı oldu; alım fiyatının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Çiftçiler ve ilgili kurumlar, açıklanacak fiyatın üreticinin maliyet ve beklentilerine uygun olmasını önemle takip ediyor.

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE ŞEKER PANCARI HASAT SEZONU BAŞLADI. İLÇEDE 6 BİN 300 DEKAR ALANDA...

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE ŞEKER PANCARI HASAT SEZONU BAŞLADI. İLÇEDE 6 BİN 300 DEKAR ALANDA EKİLEN PANCARDAN 40 BİN TON ÜRÜN ELDE EDİLMESİ BEKLENİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gemlik'te GTSO seçiminde beyaz listenin zaferi: Hamaloğlu liderliğinde yeni döne...
images

Yozgat'ta tek listeyle yeniden başkanlığa seçilen Taylan Alakoç
images

Türk dünyası sigortacılıkta ortak güvence için Gaziantep'te yol haritası belirle...
images

Tarımsal destekle toparlanma: Samsun'da üreticilere sertifikalı tohum ve yüzde 1...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

bingöl'de narkotik operasyonunda bir kişi tutuklandı

Seyhan'da gökyüzü şenliğine bin dron eşlik etti

Koruma altındaki Arabızengi Kalesi'nde suçüstü: Çaldıran'da kaçak kazıya iki gözaltı

Bolu'da çarpışma tarlaya savrulan otomobil ve yola saçılan kabaklarla sonuçlandı

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması