Yozgat'ta tek listeyle yeniden başkanlığa seçilen Taylan Alakoç

Yozgat ticaret ve sanayi odasında yeniden görev

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) seçimleri tamamlandı ve mevcut başkan Taylan Alakoç yeniden göreve seçildi. Seçim Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Sanat Merkezi’nde yapıldı; oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve 17.00'de sona erdi.

seçim süreci ve oy dağılımı:

Seçime tek listeyle giren Başkan Taylan Alakoç için üyeler sandık başına gitti. Toplam 309 oy kullanıldığı açıklandı. Grup bazında dağılım şöyle gerçekleşti: 1. Grup 17, 2. Grup 43, 3. Grup 41, 4. Grup 32, 5. Grup 53, 6. Grup 23, 7. Grup 40, 8. Grup 17, 9. Grup 25 ve 10. Grup 18 oy aldı. Tek listeyle gerçekleşen yarışta oy kullanma sürecinin düzenli ilerlediği bildirildi.

Alakoç'un mesajı ve öncelikler:

Seçim sonrası konuşan Taylan Alakoç, "Çok mutluyum. Özellikle geçirdiğimiz 4 yıl demek ki kamuoyundan kabul görmüş. Bugün burada tek aday olarak girmek beni çok mutlu etti. Bundan sonraki çabamız Yozgat’ın istihdamı, üretimi, sanayisi için çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı. Alakoç, yeni dönemde ilde istihdamın artırılması, yerel üretimin desteklenmesi ve sanayi yatırımlarının teşvik edilmesine odaklanacaklarını belirtti.

Oda yönetiminin önümüzdeki dönemde uygulayacağı politika ve projeler, üyeler ve kent ekonomisi açısından yakından takip edilecek. Yeniden seçilmenin sağladığı siyasi istikrarın Yozgat'ın ekonomik hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.

BAŞKAN TAYLAN ALAKOÇ