Yağışın ardından çöken yolda malzemeli tır kurtarıldı

olay yeri ve gelişimi:

Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağışların ardından yolda çökme meydana geldi. Çöküntü nedeniyle malzeme yüklü bir tır ilerleyemeyerek bulunduğu noktada mahsur kaldı.

kurtarma çalışmaları:

İlerleyemeyen tırın kurtarılabilmesi için öncelikle üzerindeki yük boşaltıldı. Daha sonra çalışma alanına getirilen iş makinelerinin yardımıyla zeminde ve tır çevresinde gerekli müdahaleler yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda mahsur kalan tır, bulunduğu yerden çıkarıldı.

ADIYAMAN'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞLARDAN DOLAYI ÇÖKEN YOLDA BİR TIR MAHSUR KALDI.