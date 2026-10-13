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Yağışın ardından çöken yolda malzemeli tır kurtarıldı

Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi'nde şiddetli yağış sonrası çöken yolda malzeme yüklü tır mahsur kaldı; yük boşaltılarak iş makineleriyle kurtarıldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yağışın ardından çöken yolda malzemeli tır kurtarıldı

olay yeri ve gelişimi:

Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağışların ardından yolda çökme meydana geldi. Çöküntü nedeniyle malzeme yüklü bir tır ilerleyemeyerek bulunduğu noktada mahsur kaldı.

kurtarma çalışmaları:

İlerleyemeyen tırın kurtarılabilmesi için öncelikle üzerindeki yük boşaltıldı. Daha sonra çalışma alanına getirilen iş makinelerinin yardımıyla zeminde ve tır çevresinde gerekli müdahaleler yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda mahsur kalan tır, bulunduğu yerden çıkarıldı.

ADIYAMAN&#039;DA ŞİDDETLİ YAĞIŞLARDAN DOLAYI ÇÖKEN YOLDA BİR TIR MAHSUR KALDI.

ADIYAMAN'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞLARDAN DOLAYI ÇÖKEN YOLDA BİR TIR MAHSUR KALDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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