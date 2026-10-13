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Erkmen mahallesi'nde trafik kazası: motosiklet sürücüsü hafif yaralandı

Afyonkarahisar Erkmen Mahallesi'nde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı; ekipler müdahale ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürdü.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erkmen mahallesi'nde trafik kazası: motosiklet sürücüsü hafif yaralandı

kaza ayrıntıları:

Afyonkarahisar Erkmen Mahallesi, Şehitler Caddesi Fen Lisesi önünde meydana gelen kazada, M.Ü. yönetimindeki 03 KN 943 plakalı otomobil ile U.A. idaresindeki 20 ALJ 035 plakalı motosiklet çarpıştı. Otomobilin Milli Birlik Sokak üzerinden Şehitler Caddesi'ne çıkış yaptığı sırada, cadde üzerinde Emirdağ istikametine doğru seyir halinde olan motosikletle çarpışma gerçekleşti.

yaralının durumu:

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü U.A. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma başlatıldı:

Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yetkililer kazanın oluş biçimi ve sorumluluk konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

AFYONKARAHİSAR’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ...

AFYONKARAHİSAR’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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